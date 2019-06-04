全球掀起降息潮 公用事業股具高股息優勢 成資金避風港

美中貿易戰愈演愈烈，全球掀起降息潮，市場預期聯準會 (Fed) 降息機率逐步攀升的情況下，利率敏感性高且具備高股息特性的公用事業類股受市場關注，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦證券表示，停止升息至降息前，公用事業成資金避風港。

富邦證券表示，公用事業企業主要涵蓋電力、天然氣、水以及鐵公路等基礎設施，且大多以美國內需市場為主，具備獲利穩健、高股利等特性，使得公用事業較不易受到全球貿易戰與景氣放緩等因素影響。加上市場預期聯準會 (Fed) 降息機率逐步攀升的情況下，利率敏感性高且具備高股息特性的公用事業類股受市場關注，過去一年漲幅 15.23%，優於標普 500 的 7.33%。

富邦證券表示，當聯準會降息時，公用事業的高股息優勢將顯現出來，因此有利於股價表現，預期在未來 3-6 個月應有表現空間，投資可以關注相關機會。

富邦證券指出，就過去兩次升息循環統計發現，在升息循環期間，S&P500 指數分別上漲 11.1% 與 35.6%。同期，公用事業類股分別有 0.6%、12% 的漲幅，雖落後於大盤，但仍然維持正報酬。在完整的升降息循環之中，公用事業類股表現最好的期間在於美國聯準會暫停升息期間，過去兩次暫停升息期間 S&P500 指數分別下跌 9.2% 和上漲 16.8%，但公用事業類股獲得 30.7% 及 22.3% 的漲幅，表現大幅優於大盤。

因此，依據市場經驗來看，美國聯準會升息不利於公用事業類股表現，而降息時公用事業的高股息優勢將顯現出來，有利於股價表現。

據《華爾街日報》報導，儘管市場認為短期內聯準會降息的可能性偏低，但聯準會官員最近已開始討論未來需要降息的情境，其中一項包括即便經濟成長未走弱，但通膨率卻持續遠低於 2% 水準一段時間，顯示貨幣政策的運作實際上過於緊縮，聯邦資金利率有必要往下調整。考量過去二次在進入降息循環前夕、降息初期，公用事業類股皆呈現上漲。目前正處於暫停升息且可能考慮降息的期間，此時公用事業類股反而處於最有利的投資時點。

繼去年 12 月出現 3 年 - 5 年美國公債殖利率倒掛後，今年 3 月再度出現 3 個月 - 10 年的公債殖利率倒掛，引發市場對於經濟衰退的擔憂。在市場情緒轉為保守時期，具有防禦特性的公用事業類股表現相對亮眼。

依據歷史數據顯示出，過去八次 3 個月和 10 年期美國公債殖利率曲線倒掛後一、三、六個月時期，表現最佳的為公用事業、非必需消費和醫療保健等防禦性產業；最差的是資訊科技。倒掛後六個月，公用事業平均上漲近 10%、非必需消費平均上漲約 8%，標準 500 平均下跌約 0.19%。資訊科技平均下跌超過 13%。

富邦證券表示，從本益比角度來看，公用事業目前本益比為 19.4 倍，雖高於過去 1 年平均的 16.9 倍及過去 10 年的 15.7 倍，但若把公用事業和標普 500 本益比，相除後的 1.015 與過去 10 年高低點 0.681~1.211 比較，可發現現階段因為近一年漲幅較大，故本益比攀升，但若與過去 10 年的實際區間比較可發現，公用事業本益比相對大盤尚未過熱。

公用事業類股在景氣衰退初現端倪的時期，因其高股利的防禦特性使其表現優於大盤，但一旦衰退趨勢成形，公用事業類股也難以獨善其身續強。富邦證券表示，在景氣見頂到降息循環初期是公用事業類股表現相對較佳的時期，也因此預期公用事業類股在未來 3-6 個月應仍有表現空間，投資可以關注相關類股的表現。