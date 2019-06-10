六首長同摘5星 老將實力強、新科挑戰嚴峻

文╱李建興

去年九合一選舉讓地方政治版圖大洗牌，黑馬盡出、網紅當家。隨著 2020 總統大選選戰啟動，使得《遠見》2019 年縣市長施政滿意度調查，備受矚目，甚至被視為總統大選的風向球。其中台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜的動向，更是鎂光燈焦點。

六都中，桃園市長鄭文燦是唯一獲得施政滿意度五顆星的首長；13 縣市五星首長共四位，包括新竹市長林智堅、南投縣長林明溱、屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚；離島三縣市中，由連江縣長劉增應奪得五顆星。

近幾年來民意翻盤太快，各縣市長執政並無蜜月期。調查結果顯示，新科首長成績明顯不如連任者，六位榮登 5 星的百里侯，就有五位連任者。而從 13 席百里侯降為 6 席的民進黨，去蕪存菁後，整體滿意度達 67.8％，創近五年來新高。至於八大施政面向，縣市之間更有兩極化評價。

另外，《遠見》專訪林右昌、徐耀昌、林明溱及潘孟安等多位連任老將，以及新科首長徐榛蔚，請他們暢談執政心路歷程。

2018 年底九合一大選，台灣地方縣市版圖重新洗牌。以往大選過後的首年，多數首長還在摸索政務，民眾也進入激情過後的休養期，對於縣市長滿意度調查較不關注，但是今年卻有著空前熱度！

《遠見》2019 年縣市長施政滿意度調查，成功訪問 1.4 萬多位各縣市民眾，六都則採用部分手機民調。綜合各縣市長的滿意度、不滿意度、施政分數與八大構面滿意度，得出各縣市長的施政滿意度星等。

結果出爐。2019 年六都中，桃園市長鄭文燦是唯一獲得施政滿意度五顆星的首長。新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲、高雄市長韓國瑜則排在六都第二群組的 4 星（表１）。

在 13 縣市中，5 星首長共四位，依北中南東順序排列，包括新竹市長林智堅、南投縣長林明溱、屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚。

嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴，是 13 縣市第二高分群組的 4.5 星。

至於離島三縣市，則由連江縣長劉增應奪得五顆星。

今年的調查，也有七大發現。

發現 1〉任期首年沒有蜜月期 整體滿意度平均 59.9％創新低

首先，22 位縣市長今年整體滿意度，總平均只有 59.9％，不及格，創下了自 2015 年以來的新低，比去年降了 2.1 個百分點，相較於上屆百里侯任期首年（2015 年），跌了 2.2 個百分點（表 2）。

值得注意的是，今年民眾對縣市長的表現，評價兩極，有七個首長拿到七成以上高滿意度，但第八名的台東縣長饒慶鈴，直接掉到 60.8％，與第七名足足有 11.4 個百分點之差，而從第九名之後，滿意度更不到 60％，甚至還有六位滿意度不到五成。

代表負評的不滿意度，今年平均 19.0％，比去年少了 1.8 個百分點，但相比上屆首年，卻多了 5.6 個百分點。

至於施政分數，2019 年平均 69.3 分，比去年微升 0.4 分，但卻較上屆首年降了 1 分。顯見，縣市長雖然就職才第一年，民眾卻不像以往給予蜜月期。

發現 2〉執政續航 連任者政績大收割

老將施政滿意度高 奪下前六名

在歷經去年選舉篩選後，被百姓留任的首長都堪稱一時之選，今年各項成績名列前茅的，幾乎都是老將。

例如施政滿意度從第一到第六名皆由連任者包辦。連最受矚目的六位 5 星得主，除了花蓮縣長徐榛蔚是新上任外，其他全是連任者。

從 2016 年起，劉增應今年第四度坐上 5 星寶座，滿意度達 87.3％，不僅是 22 縣市之冠，還創《遠見》縣市長滿意度調查以來的新高。

讓其他縣市看不到車尾燈的劉增應，滿意度不但領先第二名近 10 個百分點（9.6），更是最後一名首長的 2.02 倍，多出 44.5 個百分點。至於施政分數 77.6 分，亦是全台第一，而不滿意度 9.6％，則是負評次低。

分析連江縣政績，馬祖人則對「警政」特別有好感，拿到了 91.6％、破九成的超高滿意度。對此，劉增應對於觀光季的「機動派出所」最引以自豪。

桃園市長鄭文燦則是另一個超高人氣的首長。他從 2017 年起，今年第三度奪 5 星，滿意度和施政分數，都是六都最高，居 22 縣市榜眼，分別是 77.7％及 77.1 分。施政分數不僅創下桃園市（包括改制前的桃園縣）歷年新高，與他執政首年 2015 年相比，更大增 9.1 分，居全台第二。

日前，桃園市議員在議會質詢時以冷知識「桃園小學堂」考驗鄭文燦對市政熟悉度，他秒回且全對應答，讓人津津樂道。

同樣是三連霸的新竹市長林智堅，也是 5 星常客，今年滿意度達 74.9％，不僅是新竹市史上最高，相較於 2015 年上屆首年，無論滿意度、不滿意度及施政分數，林智堅都是 22 縣市優化成效最佳的首長，分別成長 37.5 個百分點、減 9.9 個百分點及增加 10.1 分。

從四年前的末端生成為高人氣首長，林智堅律己甚嚴，對新竹市民較為無感的「道路與交通」，他尤其重視。他表示，新竹科學園區上班族長年飽受塞車之苦，市府著手規劃輕軌，以環狀路網串聯舊城區、科學園區、高鐵特定區及竹北生活圈等四大核心區域，進行解套。

另外，連任的南投縣長林明溱及屏東縣長潘孟安，上一任雖未得過 5 星，但持續精進，鴨子划水，終於取得肯定。

林明溱這座 5 星，不僅是他的首座，更是南投史上第一枚。今年滿意度 75.0％是南投史上之最，施政分數 75.3 分，不但是本島 13 縣市最高分，也完勝歷任南投縣長。

至於潘孟安，亦拿下屏東史上的第一座 5 星，滿意度高達 75.7％，不僅是本島 13 縣市最高，還排名全台第三，同時，75 分的施政分數，也刷新屏東歷任縣長的記錄。

至於苗栗縣長徐耀昌，上任以來背負著龐大縣長財政赤字，民調始終位居末段班。但是歷經四年的調整，慢慢贏回民心，今年拿下 4 星成績，58.9％滿意度擠進前十名，位居 22 縣市第九，創下任內最佳成績。

發現 3〉巾幗戰績 東西兩樣情

宜花東三女俠戰績亮眼 西部吃緊

去年縣市長大選，女力盡出，出現七位女首長。表現如何？《遠見》調查給了「巾幗戰績，東西兩樣情」的答案。

後山花蓮縣新縣長徐榛蔚，接棒夫婿、前縣長傅崐萁的政績，成為 5 星俱樂部中唯一的新人及女姓。不滿意度只有 8.8％，也是今年最低負評首長。

上任之初不擅言辭的宜蘭縣長林姿妙，論述能力頻被質疑。然而她竟一舉摘下 4.5 顆星，讓支持者放下一顆心。其實她個人滿意度、不滿意度及施政分數分別為 53.1％、18.0％、66.8 分，皆屬中段班，但代表團隊施政品質的八大面向滿意度，宜蘭排名全台第八，為她加分不少。

同樣是「東部三女俠」之一的台東縣長饒慶鈴，在前縣長黃健庭 5 星光環下，施政分數比黃健庭少 3.3 分，全台第七名，滿意度 60.8％，不滿意度 12.8％，都位居前段班，因此奪 4.5 星。

其中，台東「觀光休閒」民眾給予全台第三名的肯定，除了眾所周知的熱氣球，最讓饒慶鈴津津樂道的是「台東好玩卡」。這不但以大眾交通運具為基礎，更整合台東縣內食、宿、遊、購及行等觀光資源，結合智慧科技票卡或無卡化（QR Code），今年更新增池上關山線，預計將再掀台東觀光熱潮。

不過，相對於東部女首長耀眼的表現，西部台中市長盧秀燕及彰化縣長王惠美則相形委屈。

盧秀燕滿意度 42.9％為全台倒數第二、不滿意度 34.1％也是 22 縣市次高。

其實台中市民向來對市長要求甚嚴，使得歷任首長成績向來吃緊。盧秀燕為了贏得市民信心，上任後已在市府網站設置「合作備忘錄」專區，讓市民了解市府與各組織簽署合作備忘錄完整資料，落實陽光政治。

至於從立委轉戰的彰化縣長王惠美，滿意度為 45.7％，更創彰化歷年新低。

據幕僚透露，上任之後的王惠美，焚膏繼晷，只是較少站上第一線與民眾溝通，使得包括風力發電政策轉彎及停辦 2020 台灣燈會，皆讓民眾誤解而失分。王惠美重申，她沒有不支持綠能，但一定要有完善規畫，務必要能帶動地方產業。

發現 4〉綠營六席 去蕪存菁獲佳評

滿意度 67.8％ 施政分數首破 70 大關

另外，政黨的表現則是今年另一個觀盤重點。

去年大選，民進黨縣市長從 13 席剩下 6 席，連任者堪稱精銳，因此今年民進黨六席的整體滿意度達 67.8％，創近五年來新高，比去年大增 7.7 個百分點（頁 91 表 4）。

至於施政分數，綠營百里侯也首破 70 大關，拿下 71.5 分，亦為近五年新高（頁 91 表 4-2）。

相對來說，國民黨籍首長增為 15 席，其中新任者高達 12 席，使得國民黨的平均滿意度不及格，僅 57.6％，是近五年新低。

今年民進黨縣市長普遍奪得佳績，除了三位擠進 5 星，基隆市長林右昌也成了今年的遺珠之憾。

事實上，林右昌個人表現不差，滿意度破七成，達 74.8％，創基隆史上最高紀錄，更也是 22 縣市第六名，而 70.4 分的施政分數，亦 KO（擊敗）前面所有基隆市長。只可惜，基隆市民對八大施政構面大多不滿意，平均滿意度僅 56.8％，居 22 縣市之末，拖垮了整體成績。

而台南新科市長黃偉哲，在接下 5 星常勝軍賴清德的棒子後，市民習慣以高標評鑑，成績也相形委屈。滿意度 53.4％，為台南升格改制以來的新低。不過，台南人仍給市府團隊八大構面不錯的成績，其中在「醫療衛生」和「觀光休閒」方面，都給予全台第六高。

以觀光休閒為例，黃偉哲說，台南除原有歷史人文美食及自然觀光資源外，市府持續增加觀光新景點、新路線及文化展館，包含近期開幕的台南市美術館一館及二館、台江文化中心、國立臺灣史前博物館南科館……，都讓旅客驚豔。

另一個綠營新首長、嘉義縣長翁章梁，今年得 4 星。雖然嘉縣素為綠地，但民眾對縣政要求不低，致使翁章梁的滿意度 50.2％比去年張花冠縣長大減 11.1 個百分點，降幅為本島 13 縣次高。

不過，嘉義人對部分縣政仍持高度肯定。以「道路與交通」為例，翁章梁表示，雖然嘉義縣財政困難，一年可養護的道路長度約 50 公里，亦即若想將全縣道路翻鋪一次，得花 40 年，因此縣府嚴格執行路面施工品管，使得耐久度從 3 年延至 10 年。

發現 5〉網紅首長 光環不再？

柯文哲、韓國瑜滿意度不及格

2014 年網軍打造出台北市長柯文哲的高人氣，去年的韓國瑜現象，同樣震撼政壇。但高人氣，不代表上任後，縣市民就給予高滿意度。

高雄市長韓國瑜上任後就身陷「參選總統與否」的猶疑中，讓「背信於市民」的議題發酵。韓國瑜雖有大批韓粉，但滿意度 57.9％，位居 22 縣市中段，不滿意度 26.6％則是全台第四。

另外，台北市長柯文哲連任第一年滿意度，從四年前的 77.2％降至 48.4％，大跌 28.8 個百分點，下跌全台最多。不滿意度為 40.2％，則是最高負評。相較於 2015 年只有 11.1 的不滿意度，民怨升高了 29.1 個百分點，也是 22 縣市增幅最大。

綜觀市民對台北市府八大構面的施政評比，坐擁最多教育文化資源的台北人，或許是市民期待很高，對柯市府的教育表現不滿意，只給予全台倒數第三。柯文哲強調：「資本主義社會裡，應該要讓全民有二個基本權益，一是醫療，一是教育。」其實柯市府對教育多所著墨，力主透過網路建立教育平權與多元化，自 2017 學年度推動第一間公立學校轉型為公辦公營博嘉實驗國民小學後，2018 年陸續有多所實驗學校成立。

發現 6〉老將回鍋 路遙知馬力

賴峰偉、黃敏惠成績大幅好轉

本屆還有二位回鍋執政首長，均得到不錯評價。

澎湖縣去年各項成績幾乎都掉到谷底，今年老縣長賴峰偉回鍋，重起爐灶後，摘下四顆星。雖然滿意度、不滿意度及施政分數分別為 48.1％、29.8％及 64.3 分，皆不盡理想，卻比去年陳光復縣長時代，大幅好轉。

而選前被對手譏為「回鍋肉」的嘉義市長黃敏惠，滿意度、不滿意度及施政分數各為 58.4％、18.0％以及 69.1 分，相較去年涂醒哲時代，堪稱是全台轉好度最高的。

發現 7〉新秀首年 百姓持觀望

新北、雲林、竹縣、金門首長 默默耕耘

今年 22 縣市長中有 14 位新科，平均滿意度、不滿意度和施政分數為 53.3％、19.9％和 67.6 分，表現明顯不如 8 位連任者，落差分別為 18.3、2.6 個百分點及 4.8 分。可見民眾對於新任首長多半仍持觀望態度（頁 91 表 3）。

拿到台灣縣市史上最高得票數的新北市長侯友宜，滿意度和施政分數各為 55.6％及 68.7％，與上任市長朱立倫持平，但他的不滿意度 13.6％，為新北市升格後的最低，比去年朱立倫大減了 6.9 個百分點。強調施政穩扎穩打的侯友宜，在「環保」的努力，最受好評。

雲林縣張麗善，滿意度 57.3％、不滿意度 10.6％，及施政分數 69.6 分，雖未名列前茅，仍都比前縣長李進勇微幅進步。

近幾年民調較為低迷的新竹縣，在百姓持續觀望下，新縣長楊文科的滿意度為 42.8％，較去年邱鏡淳縣長，跌 7.6 個百分點，但不滿意度 24.6％，施政分數 65.3 分，都較去年好轉，分別減少 7.1 個百分點，增 0.9 分。在科學園區擔任過主管的楊文科，在提升「經濟就業」方面，最受縣民好評，排名全台第五。

至於金門縣，新首長楊鎮浯滿意度 47.6％，比起去年陳福海縣長的滿意度，大降 15 個百分點，成為全台滿意度跌幅最大的縣市。另外，不滿意度則為 25.8％，施政分數是 67.4 分。

從近年來縣市長選情及《遠見》縣市長施政滿意度調查的結局，足以窺見民心變化之快，令眾百里侯們根本鬆懈不得。倘若執政團隊沒能上緊發條，民意將毫不留情地向首長們說拜拜！

【調查說明】

1. 調查執行單位：遠見研究調查

2. 本次調查透過電話訪問蒐集意見，時間為 108 年 3 月 4 日至 4 月 15 日，以晚間 18：20 至 21：45 為主，並涵蓋週末假日，各縣市同步訪問。

3. 本次調查共訪問 22 縣市，共完訪 14,332 人。13 縣市（基隆市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣及台東縣）各完訪約 700 人，抽樣誤差為 ±3.7％（信賴水準為 95％，以下同）；澎湖縣、金門縣各完訪約 400 人，抽樣誤差為 ±4.9％；連江縣完訪 201 人，抽樣誤差為 ±6.9％。

4. 六都設籍居民以市內電話及手機進行，各完成市內電話約 550 份、手機電話約 150 份。進一步使用洪永泰教授 2017 年於「選舉研究」期刊公布之組合估計方法進行資料合併，各縣市比較將以合併後的調查數據為準。

5. 調查結果分別就各縣市受訪者性別、年齡、教育程度、戶籍選區等項進行樣本代表性檢定，並進行加權處理。

6. 各縣市星等評比方式：首先將調查結果的百分比或分數進行標準化後，再依照縣市長施政滿意度占 50％、縣市政府八大施政表現占 50％的比例加總成為整體施政表現滿意度。其中，縣市長施政滿意度包括：施政滿意度（滿意度％）、民眾對施政表現的給分（0 至 100）；縣市政府八大施政表現（滿意、不滿意％）：教育、環保、警政治安、道路及交通、消防及公共安全、醫療衛生、觀光休閒、經濟與就業。

7. 各縣市星等與八大施政進步表現之分級方式：考量抽樣誤差因素，乃以統計集群分析方法（Cluster Analysis） 作為分群依據。

來源：《遠見雜誌》 2019 年 6 月

更多精彩內容請至 《遠見雜誌》