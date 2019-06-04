韓國首季GDP萎縮0.4% 創10年最大跌幅

韓國央行今 (4 日) 發布數據，韓國 2019 年第 1 季 GDP 約為 455 兆韓元，年增 1.7%，低於此前預估值 1.8%；季減 0.4%，低於初估值約 0.1%，並創下 2008 年來最大幅度萎縮。

韓國 GDP 季增率 圖片來源：tradingeconomics

韓國央行表示，製造業萎縮是造成韓國整體經濟下滑的主要原因之一，同時指出，韓國第 1 季出口下滑 3.2%，又以液晶顯示器 (LCD) 和半導體出貨量下降最為明顯。

韓國關稅廳數據顯示，今年 1 月至 2 月，韓國半導體出口分別同比減少 23.3%、24.8%。分析指出，半導體出口下滑主要受到市場增長放緩影響。

觀察近期表現，IHS Markit 經濟學家表示，韓國 5 月 PMI 雖較 4 月上升 0.1 點至 48.9 點，但仍連續第三個月低於榮枯線，顯示該國製造業活動仍處衰弱，並指出韓國製造業疲軟主要受國內外客戶新訂單減少，導致生產下跌。

儘管出口下滑，韓國央行仍認為，今年韓國經濟擴張幅度與該行 4 月預期的 2.5% 一致，成長情況還在掌握之中。

針對外界對美中貿易戰提升降息可能性的預期，韓國央行行長李柱烈表示，雖然韓國第 1 季經濟呈現萎縮，但在家庭債務與財政穩定的支撐下，目前還未到降息的時機。