韓國半導體危機持續 製造業營業比率觸及3年半來新低

韓國統計局昨 (31 日) 宣布，該國半導體製造業上個月的營業比率指數為 97.1，為 2015 年 8 月來首次跌破 100，較前月下滑 4%，觸及 3 年半來最低點，韓國半導體產業正處於不利景況。

據了解，該指數在去年 10 月曾達 114.1 的高峰，接著連續 4 個月下滑，並在上個月達到 3 年半來首次跌破 100 的紀錄。

根據韓國關稅廳數據統計，今年 1 月至 2 月，韓國的半導體出口分別同比減少 23.3%、 24.8%，3 月前三周的半導體出口則是同比下降 25%。分析指出，半導體出口下滑主要受半導體市場成長放緩影響。此外，半導體價格下跌與出口總量減少，亦導致韓國半導體出口總額佔總出口額持續呈下降趨勢。

韓國產業經貿研究院經濟研究室長金光錫指出，半導體一直是帶動韓國出口增長的重要引擎，半導體出口占比下降，可能進一步對整個韓國出口帶來負面影響。

上個月，半導體和汽車產業導致韓國製造業的經營比率指數下降，該指數在 3 月觸及 28 個月新低的 95.6，季減 2.9%，創 2 年來最大跌幅。此外，韓國上個月的總資本支出亦下降 10.4%，顯示經濟復甦已越來越遙遠。

受到貿易戰長期化影響，中、美兩國製造業景氣漸趨萎縮，牽動了韓國國內出口，更導致半導體出口低迷。新韓金融投資研究員郭賢洙解釋，中美製造業指標和韓國半導體出口增長率有極大關係，若想恢復當前半導體產業的情況，必須先改善中美兩國的製造業景氣。