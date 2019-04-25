為減少虧損 傳LG電子停止韓國智慧手機工廠生產

據外媒報導，韓國科技巨頭 LG 電子在週四 (25 日) 表示，將停止在韓國平澤地區的智慧型手機工廠生產，並將製造轉移到越南，改善成本收益，以應對全球需求的下滑。

報導中指出，為縮減成本並與全球市場競爭，LG 電子計劃將停止運營了 35 年的京畿道平澤地區的智慧手機工廠生產，並將製造生產轉移到成本較低的越南地區。該公司表示，此舉將使該公司在越南地區的智慧手機工廠的年產能在下半年提高 83% 至 1,100 萬支手機。

LG 電子將平澤工廠的手機業務搬至海外是由於 LG 電子行動通訊事業部門的持續面臨赤字危機。該部門從 2015 年第二季至今年第一季連續 16 個季出現虧損。僅去年就有 7901 億韓元的虧損，累計損失 3 兆韓元，且仍不見回溫跡象。分析師認為，全球電視市場的價格競爭加劇也可能加深該公司第一季的收益的壓力。

越南當地工薪較低，據越南薪資委員會的數據顯示，在 2019 年最低薪資水平中，越南工人的平均工資是 418 萬越南盾 (約合 5500 元台幣)。

LG 電子目前在韓國、中國、越南、巴西和印度都有智慧型手機生產廠，而韓國地區的工廠主要負責生產高階型號，佔該公司智慧型手機總產量的 10% 至 20%。

從全球市場競爭來看，LG 電子的高階手機不及三星電子和蘋果，中低階手機則落後於華為和小米。LG 電子智慧型手機全球市佔率在去年第三季下跌至 1.9%，遠不及 2009 年的 10% 以上。