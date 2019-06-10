按部就班轉換 跨越保險業與IFRS17的距離

文●林亭安

國際財務報導準則 IFRS（International Financial Reporting Standards，簡稱 IFRS）是國際會計準則理事會（International Accounting Standards Board，簡稱 IASB）編寫發布的一套國際通用的財務會計準則和說明，IFRS17 是實質上第一個針對保險契約的財務報導準則，國際間將於二○二二年一月一日生效適用，台灣則預計將於二○二五年接軌國際，自二○一一年使用迄今的保險契約會計準則 IFRS4 僅為過渡時期使用，將隨 IFRS17 導入，走入歷史。由於其複雜度高、資產負債的呈現方式與現行制度差異大，加上對淨值與商品策略產生的影響不小，被業界稱為「大魔王」。

淨值劇幅下降 增資需求大增

IFRS17 對保險業的影響有哪些？在淨值方面，因「合約服務利益」（Contractual Service Margin，簡稱 CSM）要素的導入，保險公司財報負債將大幅增加，帳面淨值下降，將迫使保險公司增資的需求大增。

而所謂「合約服務利益」（CSM）指經精算過的保單全期預估利潤，在保單到期前，保單利潤尚未實現的部分須先列為負債，隨服務提供，才能逐期認列收益入損益表，若有虧損，則必須立即認列損失。例如保險公司賺一千元，但保單契約是十年，這一千元必須分十年認列，一年只能認列一百元的獲利，剩下的九百元就變成 CSM，且在財報上是負債。現行制度下，保險公司收到保費，若為六年以上分期繳保單，就全部先認列為保費收入，躉繳或二～五年的保單是依等價保費係數認列。

現行制度雖已將保費收入依等價保費機制逐期認列，並且僅單純牽涉到資產負債表的表列，但 CSM 逐期認列的則是透過精算模型精算過後的收益，並將未到期的收益先認列在負債，同時將虧損的部分提列到損益表上。

CSM 影響最大的是對保費收入的「瘦身」，保費不再等於保險收入，只有通過重大保險風險測試的保險保費才能計入營業收入，投資部分則被剔除。由於 CSM 是將扣除成本後經風險調整後的未實現「利潤」列至負債，攤提時間大幅增長，且需將虧損立即認列至損益表，對保險公司的資產負債表與損益表都具有重大影響。IFRS17 實施後，保險公司帳面保險收入將遠小於現行制度，使得初期淨值大幅下降，為符合相關監理規定，將迫使保險公司大幅增資，然而，儘管初期負債將大幅提高，勤業眾信聯合會計師事務所精算諮詢服務副總經理劉承宗表示，這些負債大多是遞延收入，即使須依法增資，亦可使得保險公司體質更為強健。

高利率保單 須增提準備金

在負債方面，有別於現行負債採鎖定利率（Lock-in）折現，IFRS17 上路後，負債須以最新、最貼近市場的利率折現後的公允價值呈現，未來淨值波動會遠較現在劇烈，為維持淨值與財務的穩定，保險公司在準備金上宜多充實。

此外，保單須分群組呈報、追蹤。除風險相似的險種列為同一組合外，同一組合內，依盈虧至少再分為「虧損」、「無顯著可能虧損」與「其他」等三組保單，同一群組內的保單簽發時間差距不能超過一年，保單群組間的盈虧不能互抵，且虧損保單須在報告日即時認列。

保險公司以往發行的高利率保單，在現行制度下，仍以當年的高利率折現提列準備，負債明顯低估，IFRS17 導入後，負債在以現行的低利率水準折現後將大幅增加，不僅須增提大量準備金，因虧損即時認列的規定，高利率保單的利差損也將無所隱藏。

另外，CSM 也將影響商品發行策略，終身險因保險收入攤提的時間巨幅拉長，帳面收入與負債將長時間呈現懸殊比例，準備金須大量增提，未來終身險可能成為保險公司較不樂意發行的商品。

系統轉換成本浩大 預估耗資億元以上

IFRS17 對保險業的影響，除了帳務上的衝擊外，會計系統轉換成本也可能帶來巨大負擔，IFRS17 顛覆傳統的財務會計制度，保險公司在資訊、會計、財務、精算、以及稽核系統，軟硬體與人才都需要大幅革新與訓練，依勤業眾信去（二○一八）年對全球三四○家保險業者的調查統計，三十七％的業者預估轉換成本至少千萬歐元（約合台幣三億五千萬元）。

來源：《現代保險雜誌》 366 期

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