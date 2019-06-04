◆盤勢分析

1. 美國公布製造業採購經理人指數出乎意料跌至 52.1，是 2016 年 10 月以來最低，壓抑周一美股走勢，美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於 - 1.61% 至 0.33%，指標股 FB、Google 跌逾 6%，Tesla 跌逾 3%，此外德國半導體大廠英飛凌將以每股 23.85 美元對賽普拉斯半導體收購，使賽普拉斯股價漲逾 20%。

2. 週一台股開低整理，在中國發布「不可靠實體清單」反制美國利空事件下，盤中一度失守年線，但在電子、金融尾盤重返平盤之上，帶動指數由黑翻紅上漲 1.58 點，漲幅 0.02%，收在 10500.07 點，成交金額為 959.41 億元。三大法人合計買超 33.46 億元：外資買超 42.57 億元、投信賣超 5.11 億元、自營商賣超 4 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價漲量縮，呈現背離走勢，端午佳節將近，恐持續量縮。

(2) 均線：回測年線、10 日均線支撐，月線壓力待突破。

(3) 技術指標：KD 黃金交叉開口擴大，6 日 RSI 值（63）高於 50，短線有利反彈延續。

4. 櫃買指數跌幅 0.61%，收在 132.69 點，相較加權指數弱勢。價跌量縮走勢同步，回測 10 日均線見支撐，KD 黃金交叉開口擴大，6 日 RSI 值（49）低於 50，短線偏多整理。

5. 觀盤重點：電子成交比重能否回至七成，10 日均線、年線支撐不宜失守，台股選股方向可留意 IC 設計、安控、食品、營建、航運、水泥、跌深電子等。

6. 受中、美貿易戰影響，5 月經季節調整後的台灣製造業採購經理人指數（PMI）下挫 3.5 至 48.2，再度轉為緊縮。個別產業來看，影響較大的如交通工具、基礎原物料、電力設備產業等，其他化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業與交通工具產業雖持續擴張，但速度均趨於緩和，僅食品暨紡織產業擴張加速。

7. 華為受到禁令，出貨量受到衝擊，三星更趁勢推出全球換購計畫，力求穩坐龍頭寶座，6462 神盾目前已經接獲三星將在下半年推出的 C、M 系列等中低階智慧手機訂單，將可望受惠，8016 矽創以距離感測器（P-Sensor）成功拿下三星 A 系列訂單，在感測器出貨持續暢旺下，營運可期。

8. 真無線（TWS）藍牙耳機題材熱絡，商機逐漸擴大，相關晶片廠包括 2379 瑞昱、3227 原相、2454 聯發科旗下絡達，以及微控制器（MCU）廠商 6202 盛群等，均有相關產品布局，都被視為發展潛力大的 TWS 藍牙耳機概念股。

9. 受惠於指紋辨識鏡頭出貨拉高，光學元件廠新鉅科（3630）營運持續攀高，5 月營收拉高到 3.83 億元，又比前月的 3.5 億元成長 9.4％，再創 2014 年以來的新高紀錄。