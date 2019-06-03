【華冠投顧】超級人工盤之股匯雙拉……小心……金玉其外，敗絮其內！！

◆盤勢分析

焦點個股：1809 中釉、2317 鴻海、 3037 欣興、1909 榮成、1477 聚陽

上週五（5/31）川普準備提高墨西哥關稅 + 昨（6/2）中國國務院新聞辦公室發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，態度轉為強硬 + 川普也開始對印度的關稅開刀…… 國際利空淬練，使台股跳空大跌百點…… 然後台股突然出現【超級人工盤】股匯雙拉！除了新台幣升值一角外，股市則拉 2330 台積電、2308 台達電、2303 聯電、2454 聯發科、3008 大立光、2317 鴻海、2408 南亞科、5871 中租 - KY、2881 富邦金、2882 國泰金、1101 台泥等大型股拉出近百點下影線！！收盤小漲 1 點，成交量縮為 956 億【市場沒有跟進量…… 醜一】。OTC 部分也有拉盤但是相對疲弱收盤跌 0.6%，成交量僅剩 218 億…… 大盤收一根美麗的紅 K 拉近百點下影線！！但是…… 小心今日上漲家數僅 448 家，下跌家卻多達 1,015 家【小心結構出現了金玉其外敗絮其內的現象…… 醜二】。

強勢股部分，幸運星 5/21 送給大家的「稀土之后」1809 中釉再攻一支漲停板，帶動另一支稀土概念股 9955 佳龍也收漲停！【醜三：上周跌深反彈個股今日多有緩跌拉回】，如 6451 訊芯 - KY、5288 豐祥 - KY、4564 元翎、6158 禾昌、6533 晶心科、3037 欣興、4961 天鈺、1312 國喬、4414 如興、3338 泰碩、1477 聚陽、5263 智崴、1909 榮成、3413 京鼎、8069 元太、2356 英業達、1795 美時、2823 中壽、2498 宏達電、2049 上銀、3017 奇鋐、6153 嘉聯益、1515 力山……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

