台股盤前—區間維持年線附近震盪 待費半反彈激勵大盤上攻

台股昨 (3) 日在新台幣止貶回升下，台積電成功由黑翻紅，帶動台股終場逆勢翻紅，小漲 1.58 點，收在 10500.07 點，成交值則僅 956.16 億元。分析師指出，在國際股市多空夾擊格局下，台股區間將維持年線附近震盪走勢，後續指數將面臨月線反壓，得待美股費城半導體指數有較好的表現，才有望帶動大盤上攻，再次帶量突破月線。

新台幣近來跌跌不休，不過，在美國聯準會 (Fed) 降息預期升溫之下，昨日外資轉為淨匯入，終結新台幣連 4 天下跌局面，成功止貶回升，盤中最高到 31.426 元兌 1 美元，終場收在 31.503 元兌 1 美元，單日大升 1.09 角，升幅 0.35％，單日升幅創 7 個月新高。

外資對美中貿易戰後勢看法越趨悲觀，大摩繼日前示警華為供應鏈後，最新出具報告指出，華為手機若無法突破海外銷售瓶頸的最壞假設，晶圓代工及封測大廠台積電、日月光投控獲利恐大縮水，下調目標價，將台積電目標價從 235 元降至 229 元，日月光從 75 元降至 72 元，惟考量多數利空已被預期，評等各維持「中立」與「加碼」。

全球製鞋龍頭寶成集團今年適逢成立 50 周年，集團執行長蔡佩君昨宣布，寶成將以「三路並進」模式全力推動轉型，包括擴大東南亞布局、提升產品與服務價值，及全力推動兩岸通路布局。面對美中貿易戰衝擊，將加速設備汰舊換新與增加自動化比例，法人估今年全年營收可望順利衝破 3000 億元。

台積電昨日晚間公告，已於 5 月 31 日至 6 月 3 日期間，以每股 9.28 港元，處分中國晶圓代工廠中芯國際 9437 張股票，交易總金額共 8760 萬港元，處分收益約 3100 萬港元 (約合新台幣 1.24 億元)。台積電選在中芯 ADR 擬於紐約證交所下市前，趕在此波港股反彈中，處分部分中芯持股。

鴻海集團旗下工業電腦大廠樺漢將邁入上市後第 2 個 5 年，將朝三面向佈局，包含新的客戶與新的垂直產業、博弈產品、醫療領域，2020 年在博弈、醫療領域新帶動下，將展現強勁成長爆發力。法人認為，樺漢今年營運逐季成長可期，第 4 季將登上全年高峰，今年可望賺逾 1 個股本。

國泰證期分析師蔡明翰指出，在國際股市多空夾擊格局下，台股可能維持較大動盪整理，預期區間將維持年線附近震盪走勢。目前台股月線來到 10507 點，後續指數將面臨月線反壓，得待美股費城半導體指數有較好的表現，才有望帶動大盤上攻，再次帶量突破月線。

