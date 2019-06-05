〈書摘〉破壞式創新驅動產業變革，消費者行為如何引領市場變化

【本文由 JC 趨勢財經觀點授權轉載】

本文原標題為 : 讀書心得－《Microtrends Squared》未來十年微趨勢

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《未來十年微趨勢：洞察工作、科技、生活全新樣貌，掌握下一波成功商機》是一本滿有趣的書。初看標題時，「未來十年」這四個字會讓人以為是一本關於預測的書，看完後，會了解到這是一本記錄作者近十年的觀察，並且對這些「微趨勢」進行解讀與對未來的判斷。

英文書名的副標題可以更好表達這本書的內容 "The New Small Forces Driving Today’s Big Disruption"－驅動今日大破壞 (分裂) 的小趨勢。Big Disruption 就如同經濟學家熊彼得提出的破壞式創新，破壞傳統模式，最後甚至超車翻轉，變成主流。

所以，我們不能忽視這些剛崛起的「微趨勢」，這些微趨勢並不局限於「科技」的未來，而是包括了不同領域。在這本書中，討論了包括家庭與情愛、商業與職場、生活方式、保健飲食、政治與其它項目的趨勢發展。

你是否也曾在生活中發現，某些你以前覺得自然又熟悉的現象，漸漸變得不太一樣了，但你也說不上來，到底是哪裡不一樣？作者在書中，使用了蠻多統計的數字，切切實實的告訴你，你的感覺其實沒錯！

常聽到一句話，一般人往往認為是科技去適應了人類，但是，事實往往是相反的，是人類去適應了科技的變化。科技始終是我們人類創造出來的產品，也是由我們人類創造出對一切事物的慾望與需求。

科技的趨勢大家都聽過很多了，這裡講幾個這本書中我覺得還滿有趣的例子。

第一個就是不婚族與網路婚姻再度風行。像「不婚」這樣的微趨勢逐形成一種大趨勢，使得許多商業模式也開始轉變。不同生活型態的族群在金錢、自由與報酬的價值觀也都會有差異，更創造了許多新的商機。

而過去我們對於網路交友 (約會) 可能還會抱持的懷疑的態度，至今也慢慢形成常態。根據美國皮尤研究中心的統計，在 2005 年有近 44% 的美國人認為網路約會是與人交往的好方法，10 年後，這個數字已經躍升到 60%。

也有統計研究證明過，我們原本所認知的從自由戀愛到結婚與包辦婚姻 (同意由別人幫忙選擇對象) 兩個情況下，包辦婚姻也許可以維持得更長久，原因是因為夫妻之間一開始對婚姻的預期不高，以至於他們會更努力來維持彼此之間的感情。

當然，這些都是統計數字，真正的感情一定都是要靠雙方真心的付出與維持，才能有更幸福的生活！

第二個是健康與飲食的微趨勢，書中提到的幾個例子我覺得都很值得思考，包括蛋白質擁護者、超速食者、用藥兒童、年過九十不稀奇與戰勝癌症等。現在人類的平均壽命不斷延長，台灣人平均壽命也來到 80 歲以上，如何維持我們的健康，在我們邁入老年後仍可擁有良好的品質，是現代人致力追求的目標。

不過，在壽命越長，選擇也越來越多的生活中，我們可以利用的時間反而卻越來越少，導致有「超速食者」這樣的微趨勢誕生。這些超速食者不是只天天吃麥當勞或肯德基的人，而是指用餐時間就像「加油」一樣快速的人，把吃飯當作一件例行公事。

有一位微軟的工程師，以極大化他的工作時間為目標，習慣每天帶著分裝好的便當盒來上班。便當盒裡包括了事先計算好的餐點，放在一個個小格子，他會在一天之中把這些食物在「沒有休息時間」，也「沒有用餐時間」的情況下分批吃完。

在今天，只有三分之一的美國工作者會花時間休息去吃的午餐！

老實說我們可能還沒有辦法深刻體會這樣的情況，但是等到當我們將這些行為視為「理所當然」時，也許這一切都沒辦法改變了。我們希望我們成為什麼樣的人，我們人生當的意義又是什麼？當一切都變成機械化之後，生命的價值也不再高貴了。

總之，在這本書中提到了許多微趨勢正在我們的世界中，我們的生活中持續發酵。套句知名 YouTuber"KUAIZERO 老高" 常說的 (網紅也是書中討論的趨勢之一)：「細思極恐！」有些趨勢可能可以創造更好的未來，但有些卻有可能威脅到我們的存在。

雖然我們不需要對這些趨勢感到過於恐懼，但是應該要有一定的敏感度，才有辦法在改變之中提前做好準備！

作者在為這本書所下的注解，也是我覺得讀本書最重要的獲得。他認為這本《未來十年微趨勢》背後分析過程的核心，是許多矛盾的趨勢彼此互相爭奪權力的結果，短期間我們可能很難理解，但是當我們退一步 (以客觀或多元性的角度) 去思考，釐清盤據在社會表層下那些同時存在的拉鋸力量，便可以很容易對這些變化一目了然。

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