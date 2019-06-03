【華冠投顧】台股開低走高震盪百點幅度!最終小漲+1點作收!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、4994 傳奇、3535 晶彩科、1476 儒鴻

台股盤勢分析:

避風港

大魔王『台積電』持續吹起反攻號角!! 早盤台股下跌 - 16 點開出，雖然受到美股崩跌影響，指數一度重挫 - 114 點；但是在低檔買盤加溫下，加權指數開低走高，終場小漲 + 1 點作收，收在 10500 點，成交量 958 億。

今天在美股全面崩跌下，台股再度『逆風高飛』；武傑只有一個簡單的問題…『籌碼被誰買走了??』。國際情勢不斷的空利，似乎改變不了黑手作多的決心。特別是外資今天擴大買超，從上星期五的 + 19 億，到今天買超 + 42 億；顯示台股最大的空方賣壓已經『休兵』。再者，南韓股市今天大漲 + 1.28%，且台幣和韓圜出現強升走勢；顯示國際資金已經出現了…『避風港』。而對於本周台股的看法，武傑維持不變… 六月台股會是一個『箱型區間』的震盪格局，本周多頭任務是『找尋箱頂』。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

8086 宏捷科、8016 矽創、3105 穩懋、1809 中釉、2454 聯發科… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4414 如興、1909 榮成、3231 緯創、3083 網龍、1477 聚陽、6451 訊芯 KY… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。