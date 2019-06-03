台股盤中—電子傳值股撐盤無力 早盤一度重挫逾百點 跌破年線

受到中國擬列美企業黑名單影響，加上上周五 (5 月 31 日) 美股重挫破底，台股今 (3) 日早盤一度重挫逾 110 點，跌破年線，所幸在電子三雄逐步回穩之下，指數跌幅大幅收斂，並重新站回年線，不過，電子三雄均處於盤下、台塑四寶與金融傳值股也未能走揚，盤面以聯發科、台達電等電子權值股撐盤，力拚守穩 5 日線之上，預估今日成交量約 1040 億元。

台股今日開盤下跌 16.04 點，以 10482.45 點開出後一路走弱，盤中最低一度重挫逾百點、來到 10383.51 點；櫃買市場今日以 133.38 點開出，同樣一路走弱，盤中最低來到 132.22 點。

電子三雄方面，台積電今日以平盤開出後，一路下修，盤中跌幅一度達 1.48% 後，逐步往平盤靠攏，盤中下跌 0.42％、來到 234.5 元，力拚守穩 5 日線之上；股王大立光今日表現最為弱勢，盤中跌幅約 2.92%，來到 3660 元，失守 5 日線；鴻海早盤表現疲弱，一度跌破 5 日線，盤中跌幅逐漸收斂，下跌 1.35%，來到 72.9 元。

砷化鎵族群今日漲跌互見，由宏捷科大漲逾 8% 領軍走強，全新漲幅逾 1.7%，穩懋也站穩紅盤之上。IC 設計族群今日表現相對強勢，瑞昱漲幅逾 2%，金麗科、義隆電、鈺創漲幅逾 1%，聯發科、智原、矽創、虹冠電、點晶等，也站穩平盤之上。

印刷電路族群方面，聯茂今日表現續強，上漲逾 3%，合正漲幅逾 2%，建榮漲幅逾 1%，松上、台光電、育富也處於盤上。

國泰證期分析師蔡明翰指出，美股上周五破底後，導致台股開盤出現明顯壓回，但跌破年線後，明顯出現買盤支撐，在國際股市多空夾擊格局下，台股可能維持較大動盪整理，預期區間將維持年線附近震盪走勢。

蔡明翰認為，目前台股月線來到 10500 點，後續指數將面臨月線反壓，得待美股費城半導體指數有較好的表現，才有望帶動大盤上攻，再次帶量突破月線。