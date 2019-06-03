奧迪成SEMI首位汽車製造商會員 共同推動汽車電子創新技術發展

國際半導體產業協會 (SEMI) 今 (3) 日宣布，德國豪華汽車製造商 Audi AG 已成為首個加入 SEMI 的汽車 OEM 業者，在取得 SEMI 會員身分後，奧迪 (Audi) 將可利用 SEMI，開發國際標準與經營全球技術發展路徑所提供的各項產業服務，並在微電子供應鏈推行跨領域的產業一致性。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，車用電子是 SEMI 在全球架構下，力推的軟性混合電子主要應用市場之一，透過與半導體產業鏈的設備、材料會員，及電子系統設計聯盟、微機電及感測器產業聯盟等 SEMI 技術社群加強合作，可從最上游材料端到系統端，為汽車電子創新技術的進展，提供強力支援。

Audi AG 旗下 CarIT 部門電機 / 電子開發執行副總裁 Dr. Klaus Buettner 也指出，隨著車用電子技術快速進展，半導體也在創新與產品差異化上，扮演關鍵角色，為實現永續、萬物連網、高度自動輔助移動，甚至自動駕駛等承諾，還必須讓整個半導體價值鏈中與汽車相關的規範，都達成共識。

由於 SEMI 著眼台灣半導體應用於車用電子的龐大市場潛能，且 Audi 也看好台灣擁有完整又成熟的半導體產業鏈與汽車市場，SEMI 已於今年 3 月在台成立台灣車用電子產業委員會，盼能串接台灣優勢產業及國際車用電子關鍵零組件、一級供應商與國際車廠，協助台灣業者與國際智慧汽車趨勢接軌。

Audi 是 SEMI 全球車用電子諮詢委員會 (SEMI GAAC) 創始會員之一。GAAC 會員主導 SEMI 的智慧交通垂直市場平台，以串聯上下游價值鏈，共同解決車用元件及系統的可靠性、連網功能穩定度等汽車技術問題，同時致力推廣產業標準，在 SEMI 的帶領下，Audi 已協助歐洲分會訂定工作優先順序。

GACC 歐洲分會的創始會員包括 Audi、Volkswagen、Bosch、GLOBALFOUNDRIES 等。目前組織規模已擴大至 17 家企業，範圍涵蓋整個汽車電子生態系統，包括 OEM 代工、元件製造商、晶圓代工廠、設計公司和設備材料供應商。

