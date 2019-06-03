〈車市〉5月TOYOTA狂銷萬台年增逾3成 賓士超車HONDA

5 月車市銷售成績出爐，整體新車掛牌數為 37829 台，月增 9.1%、年增 6%，顯示接近傳統旺季，車商加大行銷有助推升買氣，其中，和泰車 (2207-TW) 代理的 TOYOTA 品牌一如預期狂銷 10560 台，年增幅 32.95%，而進口車商則以汎德永業 (2247-TW) 代理的豪華車品牌 BMW 年增幅達 16.5% 以及台灣福斯年增 19.2%，成長最多，台灣賓士則是單月銷量罕見超越 HONDA。

TOYOTA 單月熱銷 10560 台，年增 32.95%，其中，有神車之稱的 ALTIS 5 月新車掛牌數衝上 2883 台，年增 48%，在國產中大型房車級距中拿下高達 73.8% 的市占率，同時，日系進口 SUV RAV4 買氣也是強強滾，5 月掛牌數達 2820 台，年增幅高達 198.9%，大幅超越 HONDA CR-V 的 1326 台。

在 ALTIS 和 RAV4 聯手創造高買氣下，兩款車款占 TOYOTA 品牌銷量達 54%。

進口車市中，台灣福斯持續靠著 SUV 熱門車款 TIGUAN 銷售熱絡，單月達 385 台，推升整體品牌銷量來到 1289 台，年增 19.2%。

而豪華車市中，雖台灣賓士拿下銷售冠軍，單月銷售 2630 台，但較去年同期衰退 6.8%，LEXUS 單月掛牌 1448 台則是略輸給 BMW 的 1471 台，主要是因 BMW 大改款新上市的 3 系列熱銷 224 台，年增幅達 189.8%，而 X4 銷售達 134 台、X5 銷售 127 台，均有助整體品牌買氣。

不過，就今年前 5 月來看，車市仍呈現衰退，累計銷量 168683 台，年減 8.5%，除了 TOYOTA 和 LEXUS 處於成長態勢，前 10 大車商均見衰退，又以 HONDA 衰退 23.5%、MAZDA 衰退 42.6% 最多，就看新推出的小改款 HR-V，以及大改款後 Mazda3，能否為此二大品牌力挽狂瀾。