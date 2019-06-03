南華早報稱、鴻海已關閉數條華為產線

南華早報在 1 日的報導中指出，根據匿名人士透露，中國華為在新款智慧型手機的下單量出現減少，為美國蘋果 (AAPL-US)、中國小米等全球主要智慧型手機廠商代工生產的鴻海 (2317-TW)，也因而停止了幾條華為智慧型手機的生產線。

美國總統川普在上月 15 日簽署了一項行政命令，宣布全國進入緊急狀態，並禁止美企採購「對美國國安構成不可接受之風險」的，國外通訊設備及服務。

美國總統川普在上月 15 日簽署了一項行政命令，宣布全國進入緊急狀態，並禁止美企採購「對美國國安構成不可接受之風險」的，國外通訊設備及服務。(圖片：AFP)

路透社在 5 月時報導，受到美國政府這項禁令影響，Google(GOOGL-US) 已停止與華為之間的交易。也使得未來在華為手機上，恐將無法使用 Chrome 瀏覽器、YouTube 與 Gmail 等人氣 APP。

隨著禁令影響不斷擴大，英國安謀 ARM 等企業接連宣布暫停與華為的業務往來，晶片大廠英特爾、高通、博通、賽靈思，射頻元件的 Lumentum、Qorvo 等，也都宣布停止與華為的業務關係。

南華早報明確指出，由於華為遭美國政府列入黑名單，在中國以外市場所受到的影響，也接連浮現。

消息人士表示，一般而言智慧型手機的生產計劃具有彈性，隨著環境改變可彈性增減，目前還不清楚此次關閉產線是短暫措施亦或長期減單。

華為在去年的行動裝置出貨數量，高達兩億支。並打出要在 2020 年前，要成為全球最大智慧型手機製造商的目標。

在 5 月下旬時，日本的三大行動電話公司 NTT DoCoMo(9437-JP)、KDDI(9433-JP) 及軟銀 (9434-JP)，紛紛傳出將停止華為新款智慧型手機的預約活動，或是延後上市。國內的中華電信、台灣大哥大等，也都傳出將停售華為手機。英通沃達豐及英國電信 BT 旗下 EE，亦宣布暫緩推出華為 5G 手機和暫停華為 Mate 20X 的預購。國外微軟的線上商店，也將華為的筆電下架。

這些企業的動作，有都很有可能是造成華為，向代工廠減少下單數量的背後主因。