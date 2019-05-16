GIS-KY遭點名！郭明錤：超音波屏下指紋供應鏈短中期內可能不具投資吸引力

週四 (16 日) 中國天風證券分析師郭明錤發表研究報告，預期超音波屏下指紋供應鏈在短、中期之內，可能不具投資吸引力，點名之供應鏈包括：高通 (QCOM-US)、歐菲光、GIS-KY (6456-TW)。

郭明錤表示，預期定位在高端機型的 Galaxy Note 10 仍採用與 Galaxy S10 相同的超音波屏下指紋方案，郭明錤並預測 Galaxy Note 10 有 2 個機型，分別是 6.5 吋與 6.7 吋，相機規格相同且均有超音波屏下指紋，差別在於 6.7 吋機型配備後置飛時測距 (ToF)，兩個機型將在 2019 年第三季中期開始量產，預期 2019 年出貨量為 1300 萬至 1500 萬部。

郭明錤指出，Galaxy Note 10 超音波屏下指紋模組訂單比重將有明顯變化，預期歐菲光為獨家供貨商，這將不利 GIS 超音波屏下指紋模組出貨動能，而 Galaxy S10 超音波屏下指紋模組供貨商為歐菲光 (50%) 與 GIS (50%)，預期歐菲光因生產良率較高且提供更具競爭力價格，故能成為 Galaxy Note 10 超音波屏下指紋模組獨家供貨商。

郭明錤認為，基於以下 4 大理由，估超音波屏下指紋供應鏈在短、中期內可能不具投資價值，看壞 IC 設計關鍵供應商高通、與生產屏下指紋辨識模組的歐菲光與 GIS：