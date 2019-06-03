郭明錤：華為被美列入黑名單 三星電子和蘋果受惠

天風國際證券分析師郭明錤在週六 (1 日) 發表的報告中指出，在美國將華為列入有效禁止美國企業與其業務往來的黑名單之後，三星 (005930-KR) 和蘋果 (AAPL-US) 可能會在智慧手機市場中受益。

川普政府的這項舉動可能會限制華為採購美國企業零件以提供其產品和服務，包括一些關鍵的谷歌 (GOOG-US) Android 軟體，導致智慧手機出貨量減少，並迫使華為尋找美國禁用零件的替代品。

郭明錤的這項分析，是對出口禁令如何影響華為智慧手機業務的初期研究看法，華為智慧手機業務目前是僅次於三星的全球第二大智慧手機品牌，超越蘋果。

他在報告中指出，「我們認為，如果由於美國的出口禁令，華為無法提供穩定的出貨量，那麼最重要的影響將是失去品牌信任。」

郭明錤估計，「如果華為在非中國智慧手機市場失去市占率，我們認為三星可能是主要的受益者。蘋果可能是第二受益者，」如果無法取代關鍵的谷歌軟體，華為的智慧手機出貨量每月可能下降 800 萬至 1000 萬支。

華為表示，去年該公司出貨 2 億多支智慧手機。

郭明錤繼續指出，根據華為的公開聲明，它正在開發自己的智慧手機操作系統，可能與 Android App 相容。

最終，即使出口禁令被撤銷，他也認為華為將繼續越來越多地向中國企業採購更多零件。

郭明錤補充說，出口禁令也可能阻礙華為開發 5G 無線技術，因為該技術需要美國供應商生產的大量零件，包括博通 (Broadcom) (AVGO-US)、Qrovo (QRVO-US) 和 Skyworks (SWKS-US)。