稱G20川習會「沒消息可提供」 陸商務部批美在貿易談判中得寸進尺

中國商務部副部長王受文，今 (2) 日出席國務院發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書記者會時，痛批美國在貿易磋商過程中得寸進尺，導致談判受挫；至於中國國家主席習近平，有無可能於本月底的 20 國集團 (G20) 日本峰會期間，與美國總統川普會面？他僅稱，「沒有這方面的消息可提供」。

中國國務院週日發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，重申中國在貿易談判中的立場，並呼籲美方，合作是中美兩國唯一的正確選擇，中美達成互利雙贏的協議，不僅符合兩國利益，也順應了世界各國期待。

王受文於記者會中回應媒體提問時表示，美方指責中方在談判中「立場倒退」，這是不負責任的，在磋商過程中，就所有問題達成協議之前，談判桌上的一切，都只是討論，不存在協議，也就不存在所謂的「立場倒退」，「談判時，大家經常說，Nothing is agreed until everything is agreed。」

王受文強調，在磋商時，美方提出的很多問題，中方都克服困難，提出務實的解決辦法；但是，美方出爾反爾、得寸進尺，堅持在協議中寫入涉及中國主權事務的一些要求，且不取消經貿摩擦開始以來加徵的全部關稅，導致爭端持續升溫，使談判嚴重受挫，「大家從這些事實上可以看出來，孰是孰非，不證自明。」

王受文說，如果美方想透過極限施壓、升級貿易摩擦的方式，逼迫中方屈服、讓步，那是不可能的。

王受文稱，貿易戰沒有贏家，美國對中國採取加稅措施，不僅影響中國，對美國也會帶來傷害，還會損害全球經濟發展。

現場媒體詢問，習近平是否會在月底的 G20 峰會中，和川普會面？對此，王受文僅說，「我沒有這方面的消息可提供」。