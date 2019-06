稱G20川習會「沒消息可提供」 陸商務部批美在貿易談判中得寸進尺

中國商務部副部長王受文,今 (2) 日出席國務院發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書記者會時,痛批美國在貿易磋商過程中得寸進尺,導致談判受挫;至於中國國家主席習近平,有無可能於本月底的 20 國集團 (G20) 日本峰會期間,與美國總統川普會面?他僅稱,「沒有這方面的消息可提供」。

中國國務院週日發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書,重申中國在貿易談判中的立場,並呼籲美方,合作是中美兩國唯一的正確選擇,中美達成互利雙贏的協議,不僅符合兩國利益,也順應了世界各國期待。

王受文於記者會中回應媒體提問時表示,美方指責中方在談判中「立場倒退」,這是不負責任的,在磋商過程中,就所有問題達成協議之前,談判桌上的一切,都只是討論,不存在協議,也就不存在所謂的「立場倒退」,「談判時,大家經常說,Nothing is agreed until everything is agreed。」

王受文強調,在磋商時,美方提出的很多問題,中方都克服困難,提出務實的解決辦法;但是,美方出爾反爾、得寸進尺,堅持在協議中寫入涉及中國主權事務的一些要求,且不取消經貿摩擦開始以來加徵的全部關稅,導致爭端持續升溫,使談判嚴重受挫,「大家從這些事實上可以看出來,孰是孰非,不證自明。」

王受文說,如果美方想透過極限施壓、升級貿易摩擦的方式,逼迫中方屈服、讓步,那是不可能的。

王受文稱,貿易戰沒有贏家,美國對中國採取加稅措施,不僅影響中國,對美國也會帶來傷害,還會損害全球經濟發展。

現場媒體詢問,習近平是否會在月底的 G20 峰會中,和川普會面?對此,王受文僅說,「我沒有這方面的消息可提供」。