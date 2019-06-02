稱貿易磋商嚴重受挫 中國發表白皮書：責任完全在美國政府

中國國務院新聞辦公室今 (2) 日發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，內容稱，美國在貿易談判過程中出爾反爾、不講誠信，導致磋商嚴重受挫，「責任完全在美國政府」；中國始終堅持平等、互利的磋商立場，在原則問題上，絕不讓步。

中國國務院新聞辦公室週日舉行記者會，發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，國務院新聞辦公室副主任郭衛民、商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，皆出席記者會，回應媒體提問。

貿易戰並未讓美國「再次偉大」

根據新華社報導，白皮書寫道，美國挑起經貿摩擦，損害美中兩國及全球的利益，現任美國政府奉行「美國優先」政策，對外採取一系列單邊主義和保護主義措施，動輒使用關稅「大棒」，將自身利益訴求強加於他國。

白皮書稱，美國加徵關稅，損人不利己，貿易戰「沒有給美國帶來所謂的『再次偉大』」，加稅只會讓美國企業生產成本增加，提高美國物價，影響經濟成長；美國採取的一系列貿易保護措施，違反世界貿易組織規則，損害多邊貿易體制，嚴重干擾全球產業鏈和供應鏈，對經濟全球化趨勢造成重大威脅。

貿易磋商受挫 責任在美國政府

白皮書強調，自 2018 年 2 月經貿磋商啟動以來，原已取得很大進展，兩國就大部分內容達成共識，但磋商也經歷了幾次波折，每次波折「都源於美國的違背共識、出爾反爾、不講誠信。」

白皮書指出，貿易磋商嚴重受挫，「責任完全在美國政府」，美方指責中國在磋商中「開倒車」，完全是無稽之談。

白皮書寫道，中國政府始終認為，發動貿易戰，以關稅互相威脅，無益於經貿問題的解決，作為世界兩大經濟體，中美在經貿合作過程中，存在一些分歧是正常的，關鍵在於如何增進互信，誠信是磋商的基礎，中國政府始終以誠信為本，抱著極大的誠意與美國政府進行磋商。

重大原則問題決不退讓

白皮書強調，任何國家都有自己的原則，在磋商過程中，一國的主權和尊嚴，必須得到尊重，雙方達成的協議應是平等、互利的，「對於重大原則問題，中國絕不退讓。」

白皮書呼籲，合作是中美兩國唯一的正確選擇，在中美經貿磋商的大方向上，中國不是向後看，而是向前看，雙方在經貿領域的分歧和摩擦，最終需要透過對話和磋商來解決，中美達成一個互利雙贏的協議，符合中美兩國利益，也順應世界各國期待。