〈川普課墨西哥關稅〉川普的墨、中關稅戰 剛好抵銷今年美國個人減稅優惠

根據美國總統川普的新稅法，美國人今年大約可以省下 2590 億美元的稅負。但如果美國政府對墨西哥和中國加徵高額關稅，那麼其中很大一部分可能會煙消雲散。

川普週四 (30 日) 晚間威脅要從 6 月 10 日開始對所有墨西哥進口產品徵收 5% 的關稅，以促使墨西哥阻止移民前往南部邊境。如果這個美國第三大貿易夥伴不採取行動滿足川普的要求，關稅將逐月增加，到 10 月 1 日升至 25%。

關稅威脅對週五 (31 日) 美股道瓊工業平均指數造成衝擊，也是美國在貿易方面與中國作戰之外開闢的第二戰場。雖然川普已對部分中國進口產品徵收關稅，但他威脅要對目前無需徵稅的商品加徵 25% 的關稅。

對墨西哥和中國的商品加徵 25% 的關稅，將達到約 2220 億美元。若再加上服務業，這個數字將達到約 2320 億美元。

批評者抨擊川普的最新關稅威脅是對美國人民的加稅行為，並表示付出代價的反而是勞工和和企業。

包括亞馬遜 (AMZN-US) 和康卡斯特公司 (CMCSA-US) 等美國企業 CEO 組成的商業圓桌會議 (Business Roundtable) 表示，「對墨西哥進口實施單邊關稅將是個嚴重的錯誤。」該組織「強烈敦促政府不要推行這些關稅，這將對經濟造成嚴重破壞，並等於對美國勞工、農民、消費者和企業加稅。」

Tax Foundation 經濟學家 Kyle Pomerleau 說：「這些關稅最終將透過減少貿易來損害墨西哥和美國，而且這些關稅與移民政策之間有無關聯也不清楚。」