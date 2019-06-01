〈美祭墨關稅〉大摩、巴克萊：成長不利因素 Fed今年恐被迫降息2次

摩根士丹利分析師認為，因為川普總統可能在貿易戰中另闢戰場，Fed 今年可能降息 2 次。

摩根士丹利是華爾街首家跟進市場說法的投行，他們預期 Fed 今年將因關稅激起全球經濟衰退的擔憂心理而降息 2 次， 巴克萊同日隨後發布類似看法，也喊出今年降息 2 次但共計 75 個基點的看法。

背景

川普意外在推特宣布，自 6 月 10 日起，美國將對所有墨西哥進口商品徵收 5% 的關稅，並逐月以 5% 遞增，意味著 10 月關稅稅率將升至 25%。

華爾街看法

摩根士丹利首席美國經濟學家 Michael Feroli 表示，「如果美政府真的將此說法付諸實行，我們相信，不利成長的影響將促使 Fed 寬鬆政策。即使美墨很快達成協議，但對商業信心的損害卻可能延續更久，Fed 可能仍須回應這樣的後果。」

降息呼聲越來越大，即使 Fed 官員已多次公開表明想法，至少今年結束之前會維持基準利率穩定不變。

然而，Feroli 認為，由於美墨貿易關係密切，這樣的發展挑戰了 Fed 的「耐心」，倘若這個新關稅真的上升至 25% 滿檔，所引起的損害可能足以讓 Fed 降息 2 次，一次在 9 月，另一次在 12 月。

「就算是很快取得協議，Fed 仍有可能得採取行動防衛下行風險。」該預期符合聯邦基金期貨交易的預期。

根據芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，目前市場預期 9 月降息的機率達 68%，而 12 月再次降息的可能性為 58%。

除了預期的降息，Feroli 也將第三季的成長預期下修 0.25 個百分點，目前預期 GDP 成長僅 1.5%。第一季成長 3.1% 意外強勁，但多數經濟學家預期第二季就會大幅減弱。

Feroli 表示，這個爭議的一大關鍵是，原本大眾相信美墨間的貿易關係一直都有穩定的法治支撐保障，但現在這種想法卻出現疑問。