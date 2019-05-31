【華冠投顧】台股收月線兼週線 氣勢持續雄冠亞洲

昨日摩台結算拉高作收，今天台股收月線與週線，聯發科越漲越多要挑戰新高，成為多頭首號功臣。外資連續賣出台股後，遇上今日漲勢形同被軋空，美股昨晚也出現止跌訊號。陸股呈現小幅震盪，5MA 已經穿越月線剛剛形成黃金交叉，上証跌 0.24%，深証跌 0.23%。川普要對墨西哥增加關稅，對大陸沒更新的手段出爐，反觀大陸官方公開宣示: 保障所有外資在境內經商合法權益；讓原本被市場流言中傷的蘋概股紛紛起漲，尤其是光學股展開強勢反彈。台股外資首度買超 19 億元，補空的力道讓台股氣勢如虹，亞洲最強就是我們股市。OTC 收中紅 K 線，成交量比昨日更增加，展開另一波反彈漲勢。

台股大立光一吐悶氣大漲 5.01%，連帶也推動玉晶光走強，台積電量價齊揚上漲 1.95%。金融股在政策作多下持續往前推進，將加權指數推升過 10500 點。目前台灣 50 中的權值股漲幅都偏大，下週如果貿然介入，恐怕就陷入高檔震盪的困境。所以，連續三日長紅的大型股就必須調節，將資金轉換到低基期的中小型科技股，才有機會賺取落後補漲的利潤。

台股小幅上漲 115.5 點，成交量 1237.97 億。以量能角度觀察還尚未失控，但是大盤下週在月線壓力下，又是多空交戰，漲多股必然回檔。大盤挑戰 10500 點今天實現，下週將是中小型股表現的時機，選股與換股加上靈活進出，將是投資人最好的策略。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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