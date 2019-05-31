台股盤後－蘋概三王領軍大漲115點 周線終止連三黑 月線大跌469點

美股止跌，台股今 (31) 日由蘋概股三王領軍持續上漲，雖然美國對墨西哥商品課稅，造成墨西哥設廠概念股受挫，但電子、金融扮演強勁穩盤角色，加權指數終場大漲 115.5 點、收在 10498.49 點，成交值 1237.96 億元，周線上漲 170 點，終止周線連三黑，不過，5 月月線跌 469 點，無法連五紅。

中國確定不拿蘋果開刀，讓蘋概股鬆口氣，股王大立光狂飆 5.01%、收在 3770 元，不但市值重新站上 5000 億元，且收復 5 日線，但是 10 日線形成上檔短壓；台積電收漲 1.95%、以 235.5 元作收，一口氣站回 5、10 日線；鴻海也上漲 0.68%、收在 73.9 元，攻克 10 日線。

在大立光強彈之下，光學族群也亮麗發光，玉晶光勁揚超過 8%，今國光、亞光、揚明光、中揚光等表現搶眼。

另外 IC 相關業者有部分開始轉強，聯發科續飆，上漲 4.89%，站上 300 元、收在 311 元，創一年半新高價；祥碩也續漲半根停板，收 562 元；創惟漲 1.69%。手機零組件的矽創漲超過 6.7%，聯詠、燿華等終場也都上漲超過 2%、3%。

金融股則是此波政策護盤重點，今天持續為買盤重心，新光金漲逾 3%，彰銀、台企銀、富邦金、上海商銀等都有 1% 漲幅，其餘金融股也滿面通紅，尤其尾盤多單續進，拉抬金融指數收在最高 1285.25 點、漲 0.93%，蓄勢挑戰前高 1291.56 點。

不過，美國將對墨西哥商品課稅，墨西哥概念股弱勢，在墨西哥設廠的超大型資料中心及雲端解決方案供應商緯穎科技盤中一度摜至跌停價 324 元，終場收 327 元，跌勢還是有超過 9%；緯創雖然一度大跌超過 7%，不過終場跌勢收斂，跌 3.85%。

整體來說，美股止跌，帶動台股跌深反彈，買盤大盤最高衝到 10515.1 點，繼昨日收復 5 日線及 10 日線之後，今天順利收復年線，雖然終場 10500 點得而復失，但是接下來 6 月直接面臨月線挑戰；雖然周線終止連三嘿，但是 9 周 KD 指標目前仍持續向下當中，中線依舊不利多方，所幸新台幣午盤止貶，若外資停止賣超，則台股初步止跌訊號浮現。