〈美祭墨關稅〉墨西哥遭加稅之下 共有哪些國際巨頭受影響？

川普稍早表示，自 6 月 10 日起，將對所有墨西哥進口商品，加徵 5% 的關稅，且逐月上調至 25％，直到墨西哥非法移民停止進入美國為止。此舉將大幅影響許多在墨西哥的國際企業，特別是汽車產業。

國際汽車大廠在墨西哥深耕多年，因墨西哥擁有低廉的勞力成本，與美國的貿易協定以及相鄰美國等優勢。是僅次於中國的全球第二大汽車製造國。

以下是在墨西哥設廠的國際企業，及其 2018 年貿易狀況一覽：

1. 汽車產業

通用汽車 (General Motors Co)

在墨西哥最大的汽車製造商，擁有 14 個製造工廠。2018 年生產 83 萬台汽車，其中高達 97% 的汽車都出口。

日產汽車 (Nissan Motor Co Ltd)

日本企業在墨西哥設廠之中最大。Nissan 在美國銷售的汽車當中，有四分之一都由墨西哥生產製造，且美國賣的 Sentra 與 Versa 系列，都由墨西哥製造。2018 年生產 76 萬台汽車，其中 65% 出口。

英國飛雅特克萊斯勒汽車 (Fiat Chrysler Automobiles NV)

2018 年生產 64 萬台汽車，近 99% 產量都出口。

歐洲福斯集團 (Volkswagen AG)

2018 年生產 43.5 萬台汽車，接近 90% 產量都出口。

韓國起亞汽車 (Kia Motors Corp)

2018 年生產 29.5 萬台汽車，接近 80% 產量都出口。其中包括替韓國現代汽車製造的 5.6 萬台汽車。

美國福特汽車 (Ford Motor Co)

2018 年生產 28 萬台汽車，99% 產量都出口。

其他汽車廠還包括：日本豐田汽車 (Toyota Motor Corp) 、德國奧迪 (Audi AG)、日本馬自達 (Mazda Motor Co) 與日本本田技研工業 (Honda Motor Co)，年產量約在 15 萬到 19 萬台車，多數產量都銷往國外。

2. 汽車零組件

世界第一大的供應商：日本電裝公司 (Denso Corp)，以及世界第五大供應商：愛信精機株式會社 (Aisin Seiki Co)，都有在墨西哥設廠。

3. 電子產品

韓國樂金電器 (LG Electronics Inc) 在墨西哥主要生產電視與冰箱，根據公司表示，其中電視產量幾乎全數銷往美國，冰箱產量則有三分之一是出口至美國。

4. 航空工業

法國賽峰 (Safran SA)

Safran SA 與奇異公司 (General Electric) 及 CFM 國際，在墨西哥有聯合企業，主要製造引擎給波音 737。其中，在墨西哥赤瓦瓦 (Chihuahua) 的工廠生產線，產出幾乎都提供給波音 787 夢幻客機。

加拿大龐巴迪公司 (Bombardier Inc)

交通設備跨國製造商，在墨西哥的產線主要製造飛機機身供 Global7500 豪華公務機。