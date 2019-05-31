〈美祭墨關稅〉墨西哥總統回應：「美國第一」是個荒謬的政策

在美國宣布針對墨西哥加徵關稅後，墨西哥總統羅培茲 · 歐布拉多 (Andres Manuel Lopez) 針對此事做出回應：「美國第一」的川普式政策是種謬論。

儘管墨西哥總統過去在面對美墨協議上，已經盡其所能避免衝突，但川普祭出的新關稅，無疑對美墨雙方的政治關係，拋下震撼彈。

墨西哥總統羅培茲在推特上寫了兩大頁的信回應川普。他表示，儘管川普有權利表達他的想法，但川普這種「美國第一」的政策很荒謬。他認為直到最後，正義將會戰勝一切。

他在信中強調，在他任期的前六個月，墨西哥方面持續堅持遵照與川普的戰略，包括避免美墨衝突、兩國更深入的對話，以及找到長期的方法來解決邊界問題。墨西哥總統甚至在信中使用「你的朋友羅培茲」來回應川普。

墨西哥市顧問公司 Empra 負責人 Alejandro Schtulmann 表示，墨西哥需要為移民局和拘留中心提供更多資金，因為問題將可能延長。「如果認為川普在選舉前，將停止關稅衝突，這是個天真的想法」。

墨西哥的北美外交關係局次長 Jesus Seade 認為，美墨的關係原先正逐漸好轉，正處在絕佳機會建立更好的關係，「但現在我們彷彿被潑了一桶冷水」。

Jesus Seade 在關稅問題上也提到，墨西哥當然不會坐視不管直到 6 月 10 日來臨，但是他相信，全面加關稅的情況可能不會真的執行，因為這將非常嚴重。如果真的發生了，他相信墨西哥方面將作出強烈的反擊。

稍早川普於推文中表示，自 6 月 10 日起，美國將對所有墨西哥進口到美國的商品，加徵 5% 的關稅，而且這項關稅將逐月上調，直到墨西哥非法移民停止進入美國為止。

墨西哥方面，目前已派出外交大使於周五前往美國華府，可能針對雙邊問題做出討論。