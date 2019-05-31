IDC：2019年Q1市占增長達135.1% 耳戴式設備成長可期

根據 IDC 發布的全球可穿戴設備追蹤數據，2019 年第 1 季可穿戴設備出貨量為 4960 萬個，年增 55.2%。從類別來看，腕戴式設備占整體市場份額的 63.2%，相較之下，耳戴式設備雖僅佔 34.6%，但年增率高達 135.1%，成長速度急遽竄升。

IDC 行動裝置追蹤研究經理 Jitesh Ubrani 表示，手機接孔的消除以及智慧助理的普及，為耳戴式設備市場帶來成長誘因。隨著越來越多的製造商及平台將耳機視為吸引消費者進入可穿戴設備市場的入場重點，未來耳戴式設備將在市場類別中佔有一席之地。

腕戴式設備在 2019 年第 1 季年增率達到 31.6%，超過 6 成的市場份額持續獨霸可穿戴設備市場。可穿戴設備研究總監 Ramon T. Llamas 表示，隨著腕戴式設備功能性不斷轉變，未來將朝向醫療健康領域發展，全新的發展視野將能吸引更廣泛的群眾。

從市場份額來看，蘋果 (APPL-US) 以 25.8% 的市占率位居第一，小米 (1810-HK) 以 13.3% 居於其後。IDC 指出，小米在聚焦中國市場的同時，積極擴大在歐洲與中東市場的投資，幫助其獲得該地區份額；而在智慧手機銷量提升的帶動下，華為本季度市場份額自去年同期的 4.1% 大幅上揚至 10%。

(圖：IDC)

受惠小米手環的普及，小米本季出貨量為 660 萬個，年增 68.2%。值得注意的是，華為本季出貨量 500 萬個，其年增率高達 282.2%，在各品牌中表現最突出，中國品牌出貨量在本季度明顯提升。

IDC 數據顯示，2019 年第 1 季，小米腕戴式設備出貨量為 530 萬個，市場份額達 10.7%，已超越蘋果成為全球腕戴式設備銷量冠軍；蘋果以 460 萬個退居第二，市場份額為 9.3%。

(圖：IDC)

展望未來，IDC 預計，2022 年全球智慧手錶出貨量將增長逾 1 倍至 9430 萬支，可戴式設備出貨量將增長 6 倍至 1230 萬個，成為增長最快的設備類別。IDC 認為，未來可穿戴式設備市場將迎來高度發展期，尤其中國品牌表現備受關注。