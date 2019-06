〈書摘〉歐盟大麻煩：歐元是歐盟整合的關鍵或麻煩? (上)

在投資理財中,除了外幣對匯差的影響,國際情勢也是分析決策的重要指標;此書帶你重新認識歐元的貨幣背景和歐盟這個經濟體,整理出作者認為有價值的資訊,搭配現況的討論,一次給你最豐富的歐洲政經背景。

以下內容摘錄自《歐盟大麻煩》

歐元的麻煩

歐洲的單一貨幣—歐元,已成為歐洲整合的焦點,也可能會被證明是歐洲動盪不安的原因。但如果事情就是這樣發生 了,那真的非常諷刺。因為歐洲單一貨幣並不是強制性的。它是 一種走得太遠、又太快的整合。 所以,它可說是到現在為止在歐盟中壞決策的最佳例子。但 是,此一壞決策並非突然出現。它源自於歐盟的歷史及其真正的 本質。一些有關歐元何處出錯的問題是眾所週知的,深入思考並 無助益,重點應在於它為何出錯以及讓我們如何可以從歐盟和歐 元的長篇故事中,學到教訓。 接下來,我會開始討論單一貨幣的源頭,它是如何陷入麻煩 的?理論上它應該如何調適困難以及實際上發生了什麼事情。然 後,我會討論隨著歐元陣痛期出現的政治課題。在結論處我會評 估自從二○○八年以來歐元區的相對表現,包括貿易順差的增 長,與日本「失去的十年」比較,通貨緊縮的出現,以及極低油 價的效果。拯救歐元區的政策,會留在下一章之中。

初始階段

歐洲單一貨幣的問題,最早是在一九七○年的華納報告 (Werner Report)中討論過,訂出了一個三階段的進程,要在十 年之內達成歐洲貨幣聯盟(European Monetary Union)。它最終的 目的是要達成貨幣的可轉換性、資本的自由流動以及永遠鎖定不 變的匯率—或者一種單一貨幣,如果可能的話。為了達到這個 目標,報告中提及必須有更緊密的經濟政策協調,利率與外匯存 底應在盟體層次決定以及展現出眾的睿智與遠見,和一致同意的 國家預算政策架構。 在那之後,有兩種歐洲匯率辦法付諸執行,因而建立了歐元 的基礎,並扮演歐元先遣部隊的角色。一九七二年的《巴塞爾協 議》(Basel Agreement)引進了「在隧道中的蛇」(Snake in the tunnel,貨幣控管機制)。而在一九七九年三月一個新的歐洲貨幣 系統(European Monetary System)成立了,它運用一種匯率機制 (Exchange Rate Mechanism, ERM)來降低會員國之間的匯率變 動。兩種貨幣機制都沒有真正達到應有的目標,雖說匯率機制的 目前規模較早期限縮,已經在一九九九年一月,當時十一個會員 國使用歐元時被取代了。後來又有七個國家加入後,歐元區總共 有十八個國家,只有十個歐盟成員國在歐元區之外。在二○一五 年立陶宛正式加入後,歐元區擴張到十九個成員國,只剩下九個 歐盟會員國沒有使用歐元。(請見下頁圖 4.1)

貨幣聯盟的誘因

這些要整合歐洲的國家,為什麼以建立單一貨幣為一個主要 目標,原因很容易了解:共同的貨幣應會導致共同的國家。有許 多不同國家使用同一貨幣,但所有的例子都是小型國家,像是加 勒比海島嶼的一些國家。也有一個小國家使用另一較大國家的貨幣,而對於貨幣的問題或管理沒有任何發權,像巴拿馬使用美金 就是一個明顯的例子。但我無法想像到歐元主要成員國的地位大 致相當,卻共用同一種貨幣。 十九世紀的金本位制度 , 有時候被認為是一種反向的例子,因 為它讓許多不同的國家集結在固定匯率之下。但這實在不能算 數,因為金本位的本身就不是一種貨幣 , 它甚至不是一種管理貨幣 的制度。它反而是一種「集團」,卻任由各國主導自己的經濟與財 政管理;雖然說要留在這個體系裡面,是沒有太多的空間可供操 作的。更重要的是,金本位制度並沒有取代國家主權,至少中止 或捨棄它是可能的。英國就曾兩度捨棄金本位制度,一次在一九 一四年,然後一九二五年回到這個機制後,於一九三一年再次捨 棄它。 貨幣與國家是緊密連結的。國家的徵稅權力就是確保貨幣價 值的主要根源之一。同樣的,當事情出錯了,只有國家才具備能 力或經常真正採取行動來照單全收失敗的資產或銀行。美國與歐 洲都有最近學到的經驗足資證明。 與鄰居共用同一貨幣的危險是,你無法控制鄰居會不會執行 足以「埋葬」貨幣的政策。這可能會造成對債券獲利的傷害、貨 幣的崩貶、通貨膨脹升高或者銀行體系的危機—或這四者的任 意組合,而讓你的經濟體系付出明顯的代價。很確定的,如果你 要與他國共用貨幣,你應該對鄰國提出合理的要求,以取得對他 國的財政(例如,預算)和金融政策某種程度的控制。然而,如 果要一個國家對於另一國家的財政政策有全面的瞭解,若不透過 某種形式的政治聯盟以聯合或共享式的控制財政政策,又怎麼可能達成呢?

所以,當貨幣聯盟要建構單一貨幣時,卻缺乏財政與政治聯 盟安排的話,這事實上就如同房子蓋了一半,這正是輕量版的歐 洲整合。 不過,這也並不完全是盲目跌撞而行,朝向並不令人滿意的 半個答案。許多歐元制度的前輩,完全了解他們自己在做什麼。當 歐元還不過是眼中一閃而逝的光芒時,就有一個所謂德國與法國 學派之間的爭論因而升高。「德國學派」認為,經濟整合與全面政 府治理必須先達成,然後貨幣聯盟才能成為完成整個結構的基 石。「法國學派」的觀點,則是政治整合要達成共識是重大而困難 的,堅持先從政治整合著手,會讓整個進程遞延,甚至不可能完 成;所以最好先從貨幣聯盟開始。必須承認的是,這不可避免的 會帶來危機,但是從危機當中,我們可以獲致促使財政和政治聯 盟的意願。

麻煩是如何發生的

經濟學的教科書說,一個國家是否要與其他國家結成貨幣聯盟,取決於國家之間經濟相互適應的程度。它們是否取決於類似 的經濟的震盪呢?如果不是的話,那它們的結構是否彈性足夠,以 吸收不同的震盪,而不致造成巨幅分解或失業?國家之間,可以 共同生活並創造完全就業的環境,而不需要額外的資源來管理匯 率改變、不同的利率以及匯率管制嗎? 經濟學家們發表了一整組足以讓你在人生中最重要時光卻忙 碌不堪的文獻,目的是在回應這樣的問題:達到榮耀的最高點、最適通貨區理論、一個有關最佳(或最有效率的)單一貨幣區的 國家組成。而此一理論架構,是相當令人印象深刻的,足以贏得一或兩座諾貝爾獎。

大多數文獻對於歐元是如何成形以及建構,是毫無中心思想 的。實情是,貨幣聯盟是為情勢、而且不是經濟的發展所迫。一 九八九年十一月柏林圍牆倒塌,而兩年之後蘇聯就解體了。讓德國在分離了五十年之後再度統一變成可能。但並不是每個人都樂 於見到。俄羅斯是如何想的呢?它仍然有將近四十萬的軍隊駐紮 在德國領土。法國又是怎麼想的呢?英國的觀點呢? 首先,英國首相柴契爾堅決反對統一,也曾為此事與蘇聯領 導人戈巴契夫、美國總統雷根密切溝通。如果統一要發生,西德 必須仰賴法國的支持,法國會擔心德國的主導,是非常真切的。法 國人的想法是,為何要讓德國更大更強,但結果卻變得更糟呢? 法國作家法蘭索瓦 • 查理 • 毛瑞克(Francois Charles Mauriac)曾在 一九六○年代說過,他非常喜歡德國,也很高興有兩個德國。他 的發言的確足以代表許多法國人,以及其他許多國籍人們的想法。 法國總統密特朗贊同德國統一,但是他明確要求德國付出代 價。德國必須將德國馬克併入一個新的歐洲貨幣,此貨幣將來會 被稱為「歐元」。過程中,必須將在過去幾十年來執歐洲經濟牛耳 的德國中央銀行廢掉。西德總理柯爾同意付出這個代價,於是歐 元就誕生了。人類歷史上最偉大的貨幣實驗,何以在當時以及如 何發生?這是因為當時從政治上來看,是有意義的。

