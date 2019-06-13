歐元匯率會說話... 市場似乎不太相信歐洲央行

多年來，歐洲經濟成長一直落後於央行設定的目標，降息的方法、灑錢的方法，歐洲央行都用了，如今有些人開始猜想，歐洲央行真的有能力再祭出新一輪的刺激政策嗎？

上週的歐洲央行利率會議後，官員對降息終於立場鬆動，而前瞻指引中也表示，央行有意維持負利率更長一段時間。

奇怪的是，雖然歐洲央行更加「偏鴿」，但歐元卻毫無反應。通常在央行放出刺激消息時，歐元都會貶值回應，但這次卻抬頭跨過了 1 歐元兌 1.13 美元這條線，還堅持了好幾天。

台北晚間 8:35，歐元小幅上揚 0.03%，報 1.1290 美元，再度向 1.13 接近。

歐元近 1 個月走勢 (圖: Bloomberg)

學者認為，歐元的反應意謂著，市場認為這次歐洲央行可能只是雷聲大、雨點小，因為它可能受政治問題困擾、彈藥不足，而且缺乏可以收購的標的物。

2012 的歐債危機來襲時，行長德拉吉 (Mario Draghi) 曾說央行可以啟動無上限購債來維持歐元區的完整。雖然這個方法沒有真的實施，但很有效阻止了問題蔓延。不過這次，市場對央行的說法似乎是無動於衷。這可能會讓歐洲央行感到十分苦惱，因為歐元區是出口型經濟，歐元匯率對製造業影響相當地大。

跟美國聯邦利率 2.25% 至 2.5% 相比，歐洲的 -0.4% 利率可以說是沒什麼再調降的空間；關於投資人熱議的第三輪購債計畫，到底有沒有實施的空間，也還令人存疑。

從購債計畫開始實施到現在，歐洲央行已買入 2.6 兆歐元的各國公債，加上資產負債表的其他資產後，目前規模已經來到歐元區 GDP 的 40%。但歐洲央行持有的債務，只能在各國未清償債務的 1/3 以下，所以有市場人士認為，就算要啟動第三輪購債，也會因為這樣而無法發揮太大的效果。

未來歐洲央行會推行什麼方式來挽救經濟成長，現在也很難推測，因為目前呼聲較高的德國央行總裁 Jens Weidmann、荷蘭央行行長 Klaas Knot，最初都是反對購債計畫的。

或許德拉吉可以用行動讓市場上這些懷疑論者閉嘴，但這次，他必須用真金白銀來說話了。