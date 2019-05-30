旗下礦場遭判補送還現差才可動工 台泥：將上訴

台泥 (1101-TW) 遭台北高等行政法院判決，撤銷行政院訴願決定，全資子公司金昌石礦應補送環現差報告，始可繼續動工。對此，台泥表示，將提起上訴，捍衛企業應有權益，而金昌石礦在上訴期間不需停工，整體營運不受影響。

據了解，礦業要進行採礦開發行為，自取得環評許可後，依「區域計畫法」、「水土保持法」、「國有財產法」、「礦業法」等要求，尚須向各級行政機關完成「礦業用地變更編定」、「水土保持計畫審查許可」、「公有土地租用取得」、「向礦務局申報開工」等必要之流程後，始得進行開發行為。

台泥表示，金昌石礦於 2008 年 2 月通過一階環評、2009 年 4 月拿到經濟部「有條件核定」許可使用礦業用地開始，期間花了超過 8 年時間，向至少 6 個機關，完備所有合法開發應具備之一切「核可條件」，經濟部同意於 2016 年 9 月開發施工。

而此次遭法院認定「無故延宕開發行為」而撤銷行政院訴願決定，台泥強調，如果按照法院的判決，等於金昌石礦於 98 年 4 月拿到經濟部「有條件核定」許可使用礦業用地函文之後，就可以逕在預定地上行開發行為，無異是要企業「違法」。

台泥表示，此次台北高等行政法院的判決，影響台泥全資子公司金昌石礦甚鉅。除促請被告行政院依法上訴外，亦將以獨立參加人之身分依法提起上訴，捍衛企業應有權益。