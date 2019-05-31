盤前財經大事搶先讀2019年5月31日

今日操盤前瞻

美國 5 月芝加哥 PMI

日本 4 月工業生產

韓國央行利率決策

法說會：亞德客 - KY、大江、第一金、研揚

股東會：大成、光群雷、漢翔、宅配通、華票、中壽、聯邦銀、崇越電、上緯投控、康聯 - KY、事欣科、龍巖、福邦證、台塑化、千附等

〈南山人壽再遭重罰〉因炒股案再開鍘 660 萬元 今年已苦吞 5 張罰單

保險局 4 月已對南山人壽連續兩次重罰，共罰 780 萬元， 5 月中再針對資安問題對南山人壽開罰 240 萬元，不料，昨 (30) 日南山人壽又因為去年 7 月的炒股案，再被開出 2 張罰單，共遭罰 660 萬元，今年才短短 5 個月，南山人壽就苦吞 5 張罰單，累計保險局已開罰 1680 萬元。閱讀全文...

鴻海股東會前自辦首次法說 5 董事候選人出席聚焦五大重點

鴻海 (2317-TW) 昨 (30) 日宣布，將於 6 月 11 日召開法說，這也是鴻海成立 45 年以來，首場自辦法說會，將由鴻海 5 位董事長候選人聯合主持，預計新任董事長人選、未來經營小組運作模式、美中貿易戰下蘋果及華為等大客戶訂單情形、各事業群營運方針、半導體布局等，都將成為市場關注焦點。閱讀全文...

Fed 報告：台灣入列貿易戰真正的贏家

《華爾街日報》報導，根據美國聯準會 (Fed) 最新的報告分析，貿易戰真正的贏家是中國在亞洲的競爭對手：台灣、韓國和東南亞國家。根據紐約聯邦儲備銀行經濟學家的一份最新報告與美國進口數據研判，美中雙方都將為美國總統川普開徵的新關稅買單。閱讀全文...

〈分析〉美債殖利率大跌代表什麼含義？4 大面向帶你解讀

中美貿易戰危機壟罩，資金紛紛逃往債券市場避險，美國 10 年期債券殖利率更一口氣降到 2.21%，跟今年初相比，幾乎低了 50bp，接近兩年新低。殖利率倒掛更明顯了，3 個月與 10 年期債券殖利率倒掛差距，創下 2008 年金融海嘯後最大。閱讀全文...

【邱志昌專欄】下回合：科技戰、OR 總經 IS 部門戰？

每天國際市場的均衡成交匯率，是不是多是以有利於各國的經濟？當然不全是。哪個時刻的匯率是全球最佳均衡匯率？那應該是各國經濟成長速度多是最佳的時刻。那個時候的市場均衡匯率，是最均衡的匯率；那應該也是全球 GDP 最穩健時候。閱讀全文...