【運達投顧】個股反彈速度加快

◆盤勢分析

中美貿易戰進入延長賽，咄咄逼人的美方不斷出招，中方近期不斷放出擁有稀土產能絕對優勢的中國考慮以此做為反制手段之一，此消息也造成昨天美股下跌，但跌深的亞股卻開高，昨天我們也預測台股昨天開低走高後則有利今天摩台拉高結算，這與陸股的技術面有關，貿易戰跌了一個月 6 月份的走勢該如何研判？重點分析如下：

1.5/6 川普開始對美中貿易開戰以來外資至今已經賣超了 1525 億，這個金額已經接近今年來的買超，外資能賣的也賣得差不多了對籌碼而言最大的賣壓已經近尾聲，接下來只是有沒有低接的買盤進場，美股昨天仍受貿易戰的利空下跌美股也跌破了年線但也都出現下影線，美股可否止穩還須觀察，但陸股在近日表現卻是全球股市中最穩定的，這兩天陸股因月線成本下降的關係已經站上了月線使得陸股從 5 月初以來的區間擴底已經成型，明天起未來一個月的時間陸股的月線成本都在這一波的低檔區，所以 6 月份全球股市可否有跌深反彈的機會陸股仍是指標，因為陸股目前的擴底攻擊點在 5/17 的高點 2956 點，若是這個位置可以站上則月線會開始出現翻揚，也代表陸股開始見底走攻擊。

2. 今天摩台結算昨天說明外資這一波五月份在期貨的操作都是賠錢的，所以近日也開始出現轉倉的動作，到昨天摩台的未平倉口數已經來到 21.7 萬口，而台指期近日多單為 4.5 萬口，前幾天說明 6 月份的台指期結算在 6/19 還有兩周半的時間，因為 6 月台指期結算比較晚所以外資多單不急著就在此增加，但下周起當外資期貨多單可以增加到 5 萬口以上時則是為跌深反彈在做準備，指數從 5 月份至今已經跌了約 900 點外資不可能在此佈局空單會有殺低的疑慮，所以下週起要留意台指期倉位的變化，不破 4 萬口多方並不會有太大的壓力，只是反覆區間擴底等待接近期貨結算前會有一波跌深反彈的機會。

3. 個股操作部分多方結構的重點：(1) 首先台積電、鴻海須先止穩指數才可見底，今天鴻海已經創 6 天來的高點台積電還在反覆區間，但這兩檔個股上周四回測 3 月前低目前低點也不多了，權值股不再屢創低點對指數的止穩有幫助，若以台灣 50 為例月線成本從下周起將開始一路往低點扣抵，所以 6/19 期貨結算前就有機會挑戰月線，這對指數拉高結算有利因此權值股現階段正在底部區域等待反彈的機會；(2) 中美晶創波段新高本益比拉高到 15 倍之上，本益比還在 10 倍以下的環球晶、合晶則有位階與本益比的比價空間，這兩天矽晶圓還在反覆區間；(3) 本益比最低的被動元件則是輪動的標的，昨天很明顯的資金以被動元件為主，由於被動元件目前只有 3 倍的本益比所以吸引低接投資性的買盤。目前個股還會偏向區間擴底難免有時會看到低點，但權值股已經落底所以各股的低檔不會太多，6 月份個股跌深反彈的機會大，所以這裡不會買在最低點但低檔進場一反彈就會像鴻海一根紅 K 就有創近日新高的機會。

運達投顧 蕭春源分析師

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