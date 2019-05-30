【華冠投顧】摩台結算多頭奮起 氣勢延續惟量是問

台股早盤開平走高，加權指數完全不受昨夜美股大跌的影響，特定買盤先護住台積電，然後持續點火鴻海與聯發科。人民幣走勢經歷昨日趨貶後，漲勢於今天又再度啟動，。陸股今天震盪整理，準備日後突破月線反壓挑戰季線，上証跌 0.31%，深証跌 0.74%。貿易戰利空對陸股已經免疫，最壞的狀況就是目前這樣，但是好消息將來反而會越來越多，例如: 繼 SD 存儲卡協會（SDA）之後

Wi-Fi 聯盟、藍牙技術聯盟和 JEDEC 協會（固態技術協會）等行業組織均已恢復華為的成員資。台股外資賣超 37 億元，籌碼全部被控盤者吃掉，台股今日氣勢仍比日韓股市更強。OTC 收小紅 K 線，成交量較昨日差不多，等待多頭進場點火將啟動另一波漲勢。

台股三王只剩大立光遭受空襲，鴻海與聯發科成為攻擊尖兵帶動大盤上漲，多頭也力挺台積電撐住 230 元。今天盤面的主流由金融股擔綱演出，多半數金控銀行表現搶眼，但是漲多的傳產股還是上下盤整居多。急單與短單效應出現在電子關鍵零組件股，尤其與 5G 相關性高的最明線。ABF 與 COF 還有網通 IC 晶片、面板關鍵零組件等都是對岸國家戰略計畫要建立庫存的對象。在有基本面的加持下，6 月營收項目就會顯現出來。

台股小幅上漲 81.21 點，成交量 957.22 億元，多頭拉抬還沒出現大量，表示大盤反彈仍然持續。大盤挑戰 10500 點反壓的預期不變，屆時中小型股的漲勢將會讓人吃驚，進場時切忌貪婪與樂觀，同時設好停損停利最重要。

今天無持股追蹤

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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