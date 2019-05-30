【華冠投顧】外資賣超-37億台股卻上漲+81點!昨說:攻擊才是最好的防守!黑手聽見了!!!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、4994 傳奇、3535 晶彩科、1476 儒鴻

台股盤勢分析:

島狀反轉

『攻擊才是最好的防守』!! 台北股市早盤小漲 + 5 點開出，在電子、金融全面回穩下；加權指數一路震盪走高，終場指數上漲 + 81 點作收，收在 10382 點，成交量 959 億。

延續昨天的分析… 多頭『防守有餘』，但攻擊明顯不足。未來避免『小皮球』爆炸，建議我們的黑手大人…『攻擊才是最好的防守』!! 對於台股今天『逆風高飛』，市場明顯已經感受到黑手的企圖心。目前美中不足的地方，還是在於外資的賣壓尚未回心轉意；因此，如果要完全撲滅空頭氣燄… 建議黑手大大，明日趁勝追擊… 來一個『島狀反轉』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

5258 虹堡、3413 京鼎、6158 禾昌、1809 中釉、2454 聯發科… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4414 如興、3406 玉晶光、2492 華新科、2465 麗臺、1477 聚陽、8069 元太… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。