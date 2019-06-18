〈書摘〉炒股的智慧：如何找出進退場的「臨界點」，提高投資致勝率！

炒股這門精深學問，除了財務金融的知識，還有哪些因素會影響你的決策呢? 股價和市場的變動瞬息萬千，而買股票的依據主要有三點：「價值分析」、「技術分析」及「大市走向」。作者清楚的圖表及平易近人的論述向你說明如何看待市場資訊以做出相對的因應方式。

以下內容摘錄自《炒股的智慧》

閱讀時間: 12 分鐘

何時買股票？何時賣股票？

何時買股票？

前面談了股票的性質與特點、炒股基礎知識和炒股成功的基本要素，本章將專門探討最技術性的實戰問題：怎樣買賣股票。

這個問題我打算從買賣股票依據的「基本原則」、「買入操作的技巧」、「選擇股票的程序」等方面加以闡述。

基本原則

在我討論「何時買股票？」之前，我要提醒各位讀者，就我多年的炒股經驗，選買點的最重要點是選擇停損點。也就是在你進場之前，你必須很清楚若股票的運動和預期不合，就得決定在何點停損離場。換句話說，在投資做生意前，不要老是想著要賺多少錢，首先應該清楚自己能虧得起多少。有些人以一○％的數量當做停損基數，也就是十元進的股票，以九元作為停損點。有些人將停損點定在支撐線稍下，有些人定二○％的停損額，還有其他各種方法。無論什麼方法都必須有個停損點，這個停損點不應超出投資額的二○％。請讀者切記，否則一切都是空談。

買股票的依據主要有三點：「價值分析」、「技術分析」及「大市走向」。有些人買股票只看價值分析，也就是只研究公司的本身價值，不看其他，股神巴菲特便是代表人物。有些人只看技術分析，認為市場對該股票的看法全部表現在股價及其交易量的變化之上。大多數的炒手屬於第二類。

無論哪一種，只要你做得好，都可以獲得好結果。但對一般的炒手而言，要僅靠基本分析來炒股很困難，因為你不可能獲得完善的資料來判定公司的價值。如果你是大基金的管理人，買了某公司的大批股票，你可以派個人到公司坐鎮，了解公司的細節。但對一般人來說，這是不可能的。公司的財務報表僅表明了過去的經營情況，並不代表未來的發展。依據華爾街的說法，股票的價格反應的是股票半年或更遠未來的公司前景。

我自己的方法是用價值分析來找股票，找到股票後的操作主要依靠技術分析。我總是選擇那些我入場時勝算最大的點，而且每次下注都只是我資本的一小部分，同時把握「虧錢時虧小錢，賺錢時賺大錢」的原則及時停損。老實說，我差不多就像在開賭場，每次入場時的獲勝機率都超過五○％，而且我只下小注，所以我久賭必贏。

在第二章第二節「技術分析的基本知識」中，我介紹了幾個圖，圖中所有的突破點都可以叫做「臨界點」，而我總是將買賣控制在臨界點附近。什麼是「臨界點」呢？大家都知道水在攝氏一百度會變成蒸汽，科學上稱一百度正是水的臨界點。同樣的道理，衣服成本價是家庭主婦們買衣服的臨界點，在這個價格上買衣服被宰的機會最小。在股票操作上，這些點往往是大眾對股價重新評估的點，也就是在這些點上，你入場的獲勝機率最高。買股票的技巧，全在於如何尋找臨界點。

操作技巧

以下讓我們分析一下買股票時應如何具體操作。

一、升勢時的操作

在圖 4-1 中，假如這是一個正常的升勢，A、B 點分別是波峰和波谷。一旦股價超過 A 點，便是好的買入點。假設 A 為十五元，B 為十三元，則好的買入點是十五﹒一元或十五﹒五元，因為你可能判定這是新一波的開始。假如股價升到十六﹒五元，便可將賣出價定在十五﹒五元。記住保本。

如果繼續上升，你應該忘掉入場價，專注於股票的運動是否正常。停損點應如何定呢？有兩種方法：

第一、A 為十五元，把停損點定在十四元。

第二、B 為十三元，把停損點定在十三元。

這得看你對風險的承受力。但無論如何，一旦股價跌穿 B 點時就必須走人。記得升勢的定義嗎？正常的升勢應該一浪高過一浪，如果股價高過 A 但隨即擊穿 B，表示升勢已被暫時否定。你必須在場外觀望，重新尋找機會。

二、阻力線和支撐線的操作

圖 4-2 標示了阻力線上的買點及停損點。假設阻力線是十五元，一旦股價突破十五元即可考慮入場。把停損點定在十四﹒五元或十四元，永遠記住只能虧小錢。股票一旦穿越阻力線，正常運動是繼續上升，如果又跌穿回頭，表示股票運動不正常，早先的穿越是假訊號，可能是大戶在搞鬼。

有時股票跌到你的停損點又馬上回頭，這也不要緊，你可以再入場，再入場的點以上一波的高點所示。這類場合常常碰到，但這是唯一正確的做法。虧的錢等於買了保險，防止了虧大錢的可能。

圖 4-3 顯示了支撐線的買點及停損點。如果股價一碰到支撐線就反彈，你有理由相信此時股價接近谷底。但如果買入的話，你必須在支撐線之下定個停損點，因為股票價格跌穿支撐線，繼續下跌的機率就大過上升的機率。

三、雙肩圖和頭肩圖的操作

這裡只標出正雙肩（參圖 4-4）和倒頭肩（參圖 4-5）兩種圖。正雙肩圖不提供買的機會，它標明賣點在哪裡。倒頭肩圖的操作法和阻力線上的操作法相同。

以上講了三個基本圖形的操作法，道理其實相當簡單，讀者不妨回到第二章第二節的「綜合看圖」那段，體會可能會更深一些。一般的股票波動就是這幾種圖顛來倒去。頭肩圖中的頭和肩如果平行，就變成三肩圖。把升勢時的波峰連接，再把波谷連接，你就看到通道。就我自己的經驗，最有用的概念是阻力線和支撐線，理論上它們最容易解釋，在實際中它們也最為有效。

我們可以把買入的要點歸納一下：

第一，買入之前，一定要參照股票的走勢圖，因為它是大眾投資心理的反映。

第二，買入之前先定好停損點，搞清楚你最多願虧多少錢。切記照辦。

第三，選擇臨界點，記住你不可能每一次都正確，所以入場點的獲勝機率應該大過失敗機率。

第四，最好在升勢或突破阻力線準備開始升勢的時候買入。

第五，絕不要在跌勢時入市。

第六，不要把「股票已跌得很低」作為買入的理由，你不知道它還會跌多少！

第七，不要把「好消息」或「專家推薦」作為買的理由，特別是在這些好消息公布之前，股票已升了一大截的情況下。

第八，記住這些要點以及點點照辦。

以上討論了幾個臨界點，在基礎知識上討論了這些臨界點所形成的心理。不過，臨界點是不是只有這幾個呢？答案當然是否定的。學習尋找臨界點的過程其實就是學股的過程，當然其中還包括學習炒股的正確心態。坦白說，學習找臨界點的技巧比較容易，培養心態才真正困難。

關鍵在於「把握臨界點」

為了使讀者對臨界點有更深的認識，讓我們做些更進一步的思考。股市是講究大錢的地方，任何這樣的場所都一定有大戶在興風作浪，中國的股市是這樣，美國的股市是這樣，全世界任何地方的股市都毫無例外。

人人都知道股價突破阻力線時是好的買入點，大戶也知道。如果你是大戶會怎麼做呢？你會在低點吸納，再人為地創造出大眾認為好的買入點，引起大眾的興趣，這時再把股票拋掉。這就是常常看到股票突破阻力線後回檔的原因。但有一點可以確定，短線操作的資金都是熱錢，它不會長久留在某檔股票上，除非大戶認為該股真的具有潛力。

如圖 4-6 中的 A、B 兩點，如果股票突破阻力線，A 點便是好的買入點。稍微回檔後，如果股票能夠突破上回波浪的高點達到 B 點，那麼 B 點才是更好的買入點。因為你基本上可以確定熱錢已經離場，市場真正看好這檔股票。操作時可以分兩段進行，如果你準備買一千股，可以在 A 點先買進兩百至三百股，將其餘的部分在 B 點買入。

讀者或許會問，為什麼不將一千股全在 B 點買入？因為這樣可以防備有些強勢的股票，根本就不給回檔的機會，一過阻力線便一飛沖天，如果你看好這檔股票，卻失去這樣一飛沖天的機會，心裡會很懊惱。這樣做也符合下注的原則，即對勝利的把握愈大，下的注就愈大。這裡要再次強調交易量的重要性，如果交易量沒有增加，突破阻力線的現象並不具太大意義，請讀者自己思考一下其中的緣由。只有在交易量增加的前提下，突破阻力線才可以認為股票的運動已進入新的階段。

讓我們再看一個例子，參圖 4-7。

在這個例子中，股價跌穿支撐線即刻反彈，A 點便是極好的買點。想像一下你是有錢的大戶，握有一批該公司的股票，而且你已確知該公司很快有一個好消息會公布，你會如何做？首先你會拋售手中的股票，讓股價跌破支撐線，因為你知道股價一旦跌破支撐線，會引發市場恐慌性地拋售，這時你開始大量吸納。

以我自己的經驗，如果股價跌穿支撐線，交易量大增且股價很快彈回支撐線之上，這是極佳的買入機會。我自己碰到這樣的機會十次中有九次賺錢。

大戶們操縱股票其實就是那幾招，你只要專心觀察股票的運動和交易量的變化，想像你是大戶會如何調動大眾心理，大戶的花招其實明顯得很。講白了，他們想買進的時候，要嘛靜悄悄，要嘛想引起大眾恐慌性地拋售。前者你會看到交易量增加但不明顯，股價慢慢地一步步升高，後者則是弄一些大家公認的好賣點。大戶想賣的時候，要嘛先買進，造成股價狂升，引發投資人貪念去搶抬轎子，要嘛就弄出一些大眾公認的好買點。由於他們通常手握鉅資，要做到這些並不難。但他們的動作必定會從股價及交易量的變動中露出尾巴，只要你有足夠的經驗，就明白怎麼跟著玩。

你要記住，你買的股票都是別人賣給你的，你賣的股票都被別人買去了。想像你的對手是誰，如果是大戶，你炒股大概就常虧錢，如果是散戶，你大概已贏多過於輸。

細細揣摩這幾句話，哪一天你發覺自己真正明白了，就會覺得炒股的路上一下子寬廣了許多。

以上我們談了如何選臨界點買進股票，以及如何定停損點離場。如果你是一位較長期的投資人，不要注重大戶的操縱，他們的操縱只能影響股票的短期波動，不能影響大勢。但就俗語所言：「好的開始是成功的一半。」

一個正確的入場點會使你少傷很多腦筋。以下我們再來談談如何選股票來買。買股的時機固然重要，但買什麼股票也擁有同樣的分量。

選擇股票的步驟

在選擇股票之前，首先你需要選擇股票的類別，例如地產股、金融股、電子股等。讓我將這個過程簡化成以下三個步驟：

第一，什麼是大市的走向？如果大市不好，你最好什麼都別買，安坐不動。我知道對新手而言，讓錢閒著是件極其難受的事，但你必須學習忍耐。就算你看到很吸引人的臨界入場點，也不要輕易行動。大環境不適合的時候，你的勝算便降低了。

第二，哪些類別的股票最具「牛勁」？如果兩檔股票的技術圖形相似，例如同時在充分的交易量之下進入爬坡階段，其中一檔股票屬「牛勁」很足的類別，另一支屬「牛勁」不足的類別，你會發現屬「牛勁」足類別的股票很容易就升了一○○％，而「牛勁」不足類別的股票要很辛苦地才能爬升二○％。

第三，當你判定股票大市屬於「牛市」，選好「牛勁」最足的類別之後，餘下的工作就是在「牛勁」最足的股類中選擇一、兩支「龍頭」股。這些龍頭股可以是該類別的「龍頭老大」，例如香港銀行股中的匯豐銀行；也可以是有特別產品或專利的「特別小弟」。

如果你做到以上三個步驟，就會發現你的資金在勝算最大的時刻投到了勝算最高的股票之中。這時又出現另一個問題，讀者會問：第一、第二點都很容易明白，也容易判斷，但第三點如何判斷？在「牛勁」最足的類別股中，如何找出最具有潛力的股票？

圖 4-8、4-9 分別代表兩檔股票的走勢圖，這兩檔股票都屬於「牛勁足」的類別股，現在讓你選，你會選哪支股票？

假設阻力線的價格一樣是二十元，很多人靠直覺會選圖 4-9，因為它從高價跌下來，是「便宜貨」。答案是：錯了，你應該選擇圖 4-8 的股票。為什麼呢？

先看圖 4-9，很多原先在二十元的阻力線之上入市的投資人已被套牢很久，他們終於等到了不虧或稍賺解套的機會，你認為他們現在會怎麼做？他們會趕快跑，讓噩夢快快結束。一般人就是這麼想的，也是這麼做的。再看圖 4-8，每位在阻力線之下入市的投資人都已有了利潤，他們不存在套牢的問題。你會發現圖 4-8 股票上升的阻力比圖 4-9 要來得小。

再看下面兩個圖。圖 4-10 在突破阻力線之前的蓄勁期是三個月，圖 4-11 是半年，你會買圖 4-10 或圖 4-11 之中的哪一個？答案如果是圖 4-11，你就選對了。被套牢是極其不愉快的經歷，晚上睡覺時想到這檔股票都睡不好！很多人撐不住，乾脆就認賠殺出算了。蓄勁期愈久，那些被套牢還未認賠殺出的投資人就愈少，它上升時的阻力也就愈小。

形成自己的風格模式

股票買賣是藝術，不是科學，它沒有固定的模式。我希望讀者讀到這裡時，已經能感覺到股價變化過程中投資大眾心理波動的脈絡，能夠明白大眾為什麼買股票、為什麼賣股票、心理過程如何變化、你又如何從這個過程中受益。股票價格的短期波動很多是大戶操縱的結果，但大戶不能說想升就讓股票升，他們還是要用「買股票」的方式讓股票升漲，這個尾巴無法掩住。

找個清靜的地方，細細思考一下臨界點是怎樣形成的。如果你無法找到支撐它的心理脈絡，這個臨界點常常靠不住。走進書店，翻開任何一本「股市必勝」、「炒股祕笈」之類的書，你會看到數不清的「高招」。你曾按照這些高招炒過股嗎？結果如何？如果炒股居然簡單到「二十天平均線穿越五十天平均線是買入好點」的話，哪裡還有人起早摸黑去上班？

尋找臨界點的過程就是學習炒股的過程。只要用心，就會不斷發現適合自己的個性及風險承受力的臨界點。

用你自己發現的臨界點，按照訂好的規則買進賣出，訓練自己的耐性，留意市場提供的危險信號，你就走上了學股的正確道路。你很快就會發現，用這樣的方式炒股票，便會擁有極大的自我滿足感，其利潤也較其他方法所得更令你感到喜悅。因為你不僅賺了錢，也知道了為什麼能賺到錢，你將有信心按照同樣的方法再次賺到錢。

最後，談點我個人的經驗。股票和人一樣，有其特別的個性，有些保守、遲緩，有些急躁、不安分。對某些股票來說，我能很容易揣摩出其個性，推斷出其運動軌跡。而有些則和我無緣，其運動模式我如何都猜不透。對這些無緣的股票，每次碰到我都被燙傷。如同交朋友一樣，有些人第一次見面就感覺相見恨晚、無話不談，有些人則話不投機半句多。

我採用的具體做法是，如果我被某檔股票燙了三次，就盡量不再去碰它，把注意力放在比較適合的股票上。

【書籍介紹】

書名：炒股的智慧

出版社：遠流出版社

【作者介紹】

陳江挺

祖籍福建省福州市，畢業於上海交通大學，一九八三年赴美留學，分獲機械工程和國際金融碩士學位。

一生閱歷豐富，曾在美國餐館跑堂多年，在大財團擔任過投資分析員、銀行的貸款專員，也拉過人壽保險，是有牌照的地產交易經紀人，卻在炒股這行找到人生目標，專職炒股已二十五年。他從炒股中明白，只要學會炒股技能，就真正掌握了走遍天下都不怕的一技之長。

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