巴菲特勝券在握的12個原則：當機會來臨時的致勝之道

【本文由 JC 趨勢財經觀點授權轉載】

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初進投資市場時，海格斯壯的書是我最早接觸巴菲特投資方法的幾本書，當時就非常喜歡這個系列的三本書。直到今日，因遠流出版社再版此書而重讀，仍覺得這本書是投資人必讀的書籍之一。

在市場中，許多人研究巴菲特的投資方法，希望藉由仿照巴菲特投資模式成功致富。但是，又有多少人真正了解巴菲特？羅伯特．海格斯壯在職業生涯開始之初接觸到巴菲特，並將巴菲特的投資哲學奉為圭臬，貫徹執行，獲利頗豐。多年之後，更將其對巴菲特的深刻觀察與精準見解，匯集成書公開分享，讓我們可以更了解巴菲特在每一個階段的決策背景，並且實際應用在自身的投資決策當中。

巴菲特投資最重要的十二個原則可以分為四個大方向，包含事業守則、管理團隊守則、財務守則與價值守則。如何找到一流的公司？條件包括可理解的產業、有長期獲利記錄、資產回報率高卻負債少。公司是否擁有正直優秀的經營者，為公司的長遠利益著想，並擁有完善的資本配置？最後的關鍵則是吸引人的價格，符合上述所有條件的企業想必少之又少，所以當機會來臨之時，抓緊機會集中投資，把賭注押在可能性高的事情上（機會好時，加大賭注），最後是富有耐心，坦然面對股價的波動，便是致勝之道。

除了巴菲特的高超的選股技巧外，我們更應該學習的是巴菲特面對投資的態度。一般投資人把市場當作賭場，用娛樂的態度來面對投資，用賭博的方式來進行投資決策；但巴菲特將投資當作事業，即便成就已無人能及，他也不以因而自滿。自早期師從葛蘭姆謹守「安全邊際」開始，到後來費雪尋找「非常潛力股」、威廉斯的「股息折現模式」，幾十年的最佳拍檔孟格告訴巴菲特「以合理價格買進好公司」更奠定了巴菲特往後的投資風格。自這些大師級人物獲得的智慧，對於巴菲特的投資哲學有深遠的影響，他不故步自封，反而集眾家大成，塑造獨特的投資原則，創造屬於他個人的成功典範。

近幾年的市場變化與過去不同，大盤指數的持續上漲，使得 FANG 等科技股被視為永不停歇的成長股，擁有重資產的傳統產業則遭到冷落。巴菲特早期偏好的股票，今日看起來似乎較不受市場青睞，而巴菲特在這幾年大舉買入蘋果公司的股票更令人訝異，因為過去巴菲特幾乎未曾持有產業變化快速、難以理解的科技股，使投資人質疑傳統的價值投資是否已不再適用。不過，事實真的是如此嗎？

在我看來，我是認同本書作者海格斯壯的看法的：「難以預測」並非「無法分析」。優異的績效源於對企業的全面理解，即便經濟環境不斷改變、產業變遷、企業更迭，但投資的原則不會改變──「關注基本面」才是長期投資的不二之法。持續閱讀與學習，擴大自己的能力圈，不論是分析哪一種產業，都把每家公司當做自己的事業，以經營者的角度評估公司的未來發展，估算企業的價值。唯有在具有安全邊際、當回報遠大於風險時才投入，一樣可以獲得滿意的報酬，否則寧缺勿濫。

想一想，這些偉大的投資者就像金庸小說中的主角們，而巴菲特如同《射鵰英雄傳》中的郭靖，除了性格謙遜敦厚、俠義愛國與樂於分享外，更將洪七公的一套降龍十八掌打到爐火純青，面對各種情境皆可使出克敵。在投資市場中，巴菲特善用價值投資之法，並且不論是股票、債券或任何商品，也都用相同的標準來進行決策。他的目標是將資金進行最有利的配置，將波克夏的年化報酬最大化，除此之外，剩餘的皆是達成目標的方法。

又或是像《倚天屠龍記》中張無忌，習得師公張三豐傳授的太極拳後功力大進。不過，要知道在此之前，張無忌已是內力深厚的頂尖高手，才能快速領悟解太極拳的要領：以慢打快，以靜制動。投資若以此為核心，則可稱為至高境界，更能保持彈性、順應環境的變化，來做出對於當下最有利的決策。

《巴菲特勝券在握的十二個原則》這本書就如同武功秘笈，人人得而修習之，但最後一步是將所學化為無形，內建於心。並且日日潛心修煉，方可登峰造極。投資亦是如此，讀完本書，你將獲得投資中最歷久不衰的原則，但是千萬不要將自己侷限在規則當中，而是應該學會規則、適應規則，最後突破規則，找出自己的投資原則。

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