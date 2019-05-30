企業管理雲端解決方案業者 Salesforce 29 日公布自家建立在 Hyperledger Sawtooth 平台上的區塊鏈解決方案，該公司的主管是在開發人員年度大會 TrailheaDX 宣布上述消息。 名為「Salesforce Blockchain」的產品是種「延伸 CRM(客戶關係管理) 能力的低程式碼區塊鏈平台」。Salesforce 公司表示，這套解決方案協助使用者建立並維持區塊鏈網路、App 與智能合約，讓企業只需透過點選幾個鍵，而無須編撰程式的情況下，能夠在任何客戶管理關係資料目標的同樣過程中創建與分享區塊鏈目標。 低程式是能為複雜 App 進行「拖放式程式設計」的架構，而且在企業界正愈來愈受到歡迎。 該公司表示，這種解決方案也協助將區塊鏈資料整合入銷售預測與預估，並整合其他現有區塊鏈到 Salesforce，「只要靠按幾個鍵，就能將第三方加入他們的區塊鏈中」。 Salesforce 也提及目前有三家機構正在測試這項產品，是第一批客戶，其中之一是研究資料業者 IQVIA，該公司正探索用於追蹤和驗證醫藥標籤的技術，另一家則是信評機構標準普爾全球（S&P Global），該公司正在研議這項解決方案如何能加速新企業銀行帳戶的審查與核准。 標普全球信評公司的全球首席商業長 Chris Heusler 在聲明中表示：「利用 Salesforce Blockchain，標普全球信評公司已建立可信賴的審查人網絡，在其中，人人可透過一個分享、透明且可稽核的審查程序進行作業，完全重塑和加速我們對客戶進行客戶瞭解 (KYC) 審查的過程。」 第三個合作夥伴則是亞利桑那州立大學，正測試在區塊鏈上追蹤學習學術紀錄。亞利桑那州立大學註冊單位主管 Kent Hopkins 表示：「這個網絡具有潛力，可在整合、流暢學習、增加學生學習成就的透明度達到扭轉局面的作用，最終使得學習者與學院更易於交換學術紀錄。」 Salesforce 表示，雖然目前僅有少數特定的客戶可試用該公司的區塊鏈，但可望在明年就能全面上市。

歷經一年探索

Salesforce 最初是在一年前的開發者大會上宣布區塊鏈計畫，執行長 Marc Benioff 當時表示，他在 2018 年 1 月的 Davos 經濟論壇上有了這想法。在論壇上，一名與會者建議 Salesforce 應該要把區塊鏈技術應用於自家產品上。Marc Benioff 表示，他對這樣的建議感到好奇。 Salesforce 在更早時已與區塊鏈新創公司 Dapps.ai 合作，後者在 2017 年 5 月宣布推出一款產品，可讓用戶將 Salesforce 系統整合 Hyperledger、以太坊與比特幣區塊鏈導。 Salesforce 今年 4 月宣布加入全球區塊鏈智庫區塊鏈研究所（BRI），包括微軟、IBM、加拿大銀行、百事可樂、Raiffeisen 銀行與 Polymath 都是參與成員。 Salesforce 去年 11 月也取得一向有關區塊鏈系統的專利，這項專利的目的是過濾垃圾郵件並檢查電子郵件在發送後是否被篡改。專利內容文件指出：「若使用得當，區塊鏈的不可竄改性和分散性能讓訊息被提交到區塊鏈上後，就不可能遭到修改。」 Salesforce 在 5 月 23 日也在企業部落格上為讀者發表區塊鏈入門指南，描述區塊鏈技術的基本原則，以及可用於轉帳、儲存醫療紀錄和管理供應鏈等應用領域，另外還解釋區塊鏈技術可為 Salesforce 聚焦的領域帶來哪些優點，例如客戶關係管理。

這篇部落格文章表示：「區塊鏈是一項技術，可能從根本上改變我們分享資訊、買賣東西、驗證我們每日仰賴的資訊真實性的方式… 由於它可在不同領域促進其安全、效率與透明度，因此其影響可帶來轉變，每一個企業、政府與個人都能受益。」

這篇文章 雲端 CRM 平台 Salesforce 推出首款企業區塊鏈產品協助管理客戶關係 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』