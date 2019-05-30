根據 test.ton.org 的文檔顯示，Telegram 日前已正式發布區塊鏈項目 Telegram Open Network（TON）的測試網絡客戶端。

這份新上傳的文檔目前已被開放下載，描述為「TON 區塊鏈測試網絡客戶端 Lite 精裝版的配置文件」，另還附上「所有第三方的資源檔案來源」。

5 月 25 日，一名用戶似乎將其中一個版本的客戶端上傳到 GitHub，並隨附「README」文件表示，若客戶端配置正確，將連接到 TON 區塊鏈測試網的完整節點，並向其發送一些請求。

除了精裝版客戶端外，用戶還可以為智能合約的開發安裝配置文件，使其將精裝版客戶端連接到特殊服務器，即可開始創建新的智能合約、審核既有智能合約的狀態，向智能合約發送外部消息以及執行其他操作。

另外，用戶還能部署 TON 上週新發佈的編程語言 Fift，用於編譯、執行和調試智能合約和讀取文件。據悉，Fift 是專門用於「開發和管理 TON 區塊鏈智能合約」以及「跟 TON 虛擬機交互」的編程語言。

據報導，Telegram 曾於 4 月向少數開發商推出 TON 區塊鏈的私人 beta 測試版。雖然該測試並未對外發佈任何具體結果，但有兩位匿名測試人員向媒體透露，TON 區塊鏈錶現出「極高的交易速度」。

這篇文章 Telegram 發布 TON 區塊鏈測試網精裝版客戶端 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』