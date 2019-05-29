以太坊 dApp 賽車遊戲 F1 DeltaTime 數天前推出了首款基於非同質化代幣（NFT）的限量版原創賽車「1-1-1」及一系列「賽車、車手和組件」加密收藏品。

F1 DeltaTime 將同時使用兩種以太坊代幣標準，即 ERC20（同質化代幣 FT）和 ERC721（非同質化代幣 NFT），分別應用在賽車遊戲和收藏品遊戲當中。

通過利用 ERC-721 不可替換的特質， F1 DeltaTime 每個加密收藏品的設計和獨特性都能得到驗證且無法被篡改，藉此增加收藏品價值，而 1-1-1 就是 Formula1 首個基於 ERC-721 的非同質化代幣，僅此一款。

然而，基於 ERC-20 標準的同質化代幣（FT）將在遊戲中充當貨幣的角色，遊戲創造者 Animoca Brands 寫道，「兩者重要性相當，因為它們都將用於交易，例如支付入場費和購買物品」。

從「1-1-1」的拍賣網頁中得知，這款獨一無二的加密收藏品最初的起標價為 0.111 WETH（ETH 1:1），已於台灣時間 5 月 28 日凌晨兩點，被一個署名 09E282 的用戶以 415.9 枚 WETH 成功購得，約合 107,315 美元。

除了 F1 DeltaTime 以外，Animoca Brands 還發布了「Crazy Kings」和「The Sandbox」等手遊。

這篇文章 10 萬美元落槌！F1 賽車遊戲拍賣首款加密收藏品「1-1-1」 最早出現於 區塊客。

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