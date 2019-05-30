貿易戰紛爭 中國恐出招反制 台股看2貨幣臉色

美中貿易紛爭再擴大，中國也擬祭出反制，美股續跌，台股今 (30) 日雖然上演跌深反彈，但是法人表示，美中關係陷僵局，除中國擬祭出稀土反制，也要小心中國以蘋果做為反制美國的手段，外資持續匯出，後續要觀察台幣與人民幣走勢，牽動外資動向。

統一投信基金管理部副總錢素惠表示，美國調高關稅、祭出華為禁令，台股華為供應鏈受衝擊，由於華為是美國半導體大客戶，也導致費城半導體指數 5 月以來走勢偏弱，目前美中關係陷僵局，美國總統川普表示，不急著跟中國達成協議，中國近日則透過官方媒體表示正在「認真考慮」限制向美國出口稀土作為反制，貿易戰升級。

不只稀土反制，錢素惠表示，華為及蘋果是台股重要兩大供應鏈，在華為軟硬體供應皆遭美方抵制下，恐影響華為新手機在海外市場的銷售，5G 發展進度亦可能放緩；此外，市場也擔心，中國以蘋果公司做為反制美國的手段，進而影響台廠蘋果供應鏈，雙鏈皆存不確定性，儘管大盤指數跌勢緩和，但受牽連個股近期跌幅不小。

外界認為，三星或可享轉單效應，但是錢素惠認為，雖然全球最大智慧手機品牌三星可能因美中爭端而受惠，但其供應鏈多為自家韓系廠商，台廠相對少，轉單、補單受惠程度有限。

錢素惠表示，外資 5 月流出新興市場，對台股持續減碼; 而人民幣的貶值，讓亞幣有競貶壓力，台幣近期持續貶值，外資持續匯出，後續須觀察台幣與人民幣走勢，將牽動外資動向。近期台股投資策略以防衛性操作，資金轉入內需產業，跌時重質，可擇優逢低承接，謹慎換股操作。