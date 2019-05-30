Infiniti：推動電動化與效率化、香港全球總部將遷回橫濱

外電綜合報導。日產汽車 (7201-JP) 旗下高級車品牌「Infiniti」位於香港的營運總部，將在 2020 年遷往日本橫濱。過去位在香港的營運總部，曾被視為是進軍中國市場的前哨站。Infiniti 在週三時表示，這回由香港遷回日本，是該品牌在邁向電動化過程中的重要關鍵。

(圖片：Investing.com)

日產旗下的高級車品牌 Infiniti，在今年成立滿 30 週年。過去 2012 年，Infiniti 在香港成立總部時曾表示「在發展該品牌獨特形象，以及更加了解中國市場來說，是一個理想的地點」。

Infiniti 在 29 日所發表的新聞稿中表示，該公司將在未來 3 年邁向電動化。為了追求效率，並強化與日產汽車的合作關係，已擬定了戰略計畫。計畫在 2020 年中期，Infiniti 的全球總部就會由香港遷回日產總公司所在的日本橫濱。

今後在全球設計與研究開發、生產機能等，將作出進一步的融合。也將推動電動車 (EV) 的電池發展，以及動力總成「e-Power」的搭載。該公司表示，在目前局勢渾沌的汽車產業，在所有面向上進行效率的提升，都是這次總部遷移的重要意義。

在該公司此次的戰略計畫中，提到未來仍將以北美及中國作為發展重點，在東歐、中東、亞洲、大洋洲等市場，也會繼續的追求成長。

而未來，Infiniti 仍將維持獨立營運。但是在車輛架構、科技，以及事務管理等機能方面，則將透過共享來提升經營效率。

該公司表示，未來除了推動品牌的電動化，也將廢止柴油車款，在最佳的機會上作出投資。在北美市場的 SUV 產品線將更加充實，而中國市場方面，在未來 5 年也將推出 5 款新車，在銷售的質量上作出提升。

目前 Infiniti 香港總部的 180 名員工，已被告知將遷回日產總公司所在的橫濱。