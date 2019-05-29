若川普執行歐日汽車關稅 惠譽：恐嚴重拖累全球GDP

根據《彭博社》報導，惠譽國際評級 (Fitch Ratings) 最新報告顯示，2018 年，全球汽車銷量出現下滑，導致當年全球國內生產毛額 (GDP) 減少 0.2%；若美國總統川普對歐洲、日本汽車徵稅，恐嚴重拖累全球 GDP 表現。

惠譽報告稱，2018 年，全球汽車銷售量下滑，為 2009 年以來首見，雖然減幅僅 0.1%，但與過去每年平均成長 4.1% 的表現相比，市場需求明顯趨緩。

惠譽首席經濟學家 Brian Coulton 和分析師 Pawel Borowski 於報告中寫道，2019 年，全球汽車市場可望回穩，但「不太可能出現強勁反彈」。

值得注意的是，惠譽認為，若美國對進口汽車及零件徵稅，恐再度重創脆弱的汽車市場，導致全球經濟成長趨緩；報告指出，加徵汽車關稅的風險依舊存在，倘若此事成真，將嚴重拖累全球 GDP。

白宮原預計於 5 月 18 日前，決定是否對進口汽車及零件徵稅，但在美中貿易戰持續升溫的情況下，川普透過白宮公告宣布，將延後 6 個月再拍板，但他也放話，稱歐盟出口汽車，大占美國便宜，唯有減少汽車進口，才能改善美國國內情況。

歐盟執委會貿易署長 Jean-Luc Demarty 曾言，若川普對歐洲汽車及零件徵稅，歐盟將回敬規模達 200 億歐元的報復性關稅措施。

歐盟官員透露，包括卡特彼勒 (Caterpillar) 的卡車、全錄公司 (Xerox Corporation) 的設備，以及 Samsonite 行李箱，都被列入歐盟報復清單中。