日本亞馬遜與超市業者合作`,推出2小時速配服務

日本亞馬遜與當地大型連鎖超市「Life Corporation」合作，展開生鮮食品以及熟食的商品配送服務。由於日本雙薪家庭與單身銀髮族的數量不斷增加，在平日三餐與食品的宅配需求也正受到矚目。這股融合網路與實體商店的潮流，目前也正加速當中。

這項日本亞馬遜「Prime Now」付費會員的獨享服務，消費者在網路上下單後，Life Corporation 的店員會在超市的陳列架上收集訂單商品，再交由 Prime Now 的送貨員來負責配送。業者表示從下單到取貨，最快在 2 個小時內就能完成。目前每趟配送所需收取的費用還未決定，將於 2019 年內在東京部分的 Life Corporation 展開這項服務，並逐步擴大服務範圍。

日本亞馬遜與超市業者合作，推出 2 小時速配服務。(示意圖) (圖片：AFP)

日本亞馬遜 Prime Now 所提供的商品，主要以雜貨類為主，商品種類多達 3 萬 5000 種左右。未來日本亞馬遜將活用 Life Corporation 約 270 家的分店網路，強化在生鮮食品方面的供應。

而經由與 Life Corporation 的合作，Prime Now 所提供的商品種類，預計將會增加 8000 個品項。其中還包括青菜等生鮮食品，還有 Life Corporation 的自有品牌商品。在今後，Life Corporation 也將提供店內剛調裡好的熟食及便當。

根據日本經濟產業省的統計，2018 年日本食品類電商 (EC) 的市場規模，約為 1 兆 6919 億日圓，較 2017 年時成長了 8.6%。對於沒有時間到超市購物的雙薪家庭，或體力較差的高齡族群來說，也愈來愈倚賴這類提供宅配服務的電商。

目前日本電商在食品市場所占的比例僅約 2.6%，成長空間寬裕。在 2018 年秋天時，樂天 (4755-JP) 與大型連鎖超市西友合作，推出了「樂天西友網路超市」。日本 7-Eleven 的營運公司 7&i 控股 (3382-JP)，也與日本雅虎 (4689-JP) 旗下的 ASKUL 攜手，展開了生鮮宅配服務。