軟銀願景基金擬質押Uber等公司股票 貸款40億美元

據外電報導，日本軟銀集團 (9984-JP) 旗下願景基金 (Vision Fund)，正和包括高盛在內等銀行協商，有意以持有的 Uber、職場通訊軟體 Slack，以及新創公司 Guardant Health 股份，作為抵押，貸款 40 億美元。

軟銀週四股價走勢 (圖片: Investing)

這些持股總值估計約為貸款金額的 3 倍，此舉將可幫助軟銀，以貸款的方式，取得資金。

受到沙烏地阿拉伯資助 450 億美金的願景基金，自 2016 年以來，外界注意力都放在軟銀創辦人孫正義，和基金執行長 Rajeev Misra 所進行的幾十項投資。

備受投資人看好的 Uber 自上市後，股價下滑超過 10%。而新創的血液測試公司 Guardant Health 去年 10 月上市，目前市值約有 70 億美元。軟銀投資的 Slack 則有將近 9.5 億美元的市值。

市調機構研究顯示，軟銀為 Uber 和 Guardant Health 最大股東，分別持有 Uber 近 13% 股份，和 Guardant Health30.7% 的股份，預計待 Slack6 月 20 日上市後，軟銀將持有該公司價值 9.5 億美元的股權。

對於上述消息，高盛和軟銀皆不予評論。