貿易戰疑慮未除 美股開盤 道瓊跌逾170點

美中貿易戰愈演愈烈，投資人對全球經濟前景抱持疑慮；今 (29) 日美股開盤，三大指數皆跌，道瓊挫逾 170 點。

台北時間週三晚間 9 點 37 分，CNBC 報價顯示，道瓊工業指數下跌 171.28 點 (0.68%)，標普 500 指數下跌 19.05 點 (0.68%)，那斯達克指數下跌 61.60 點 (0.81%)。

美債殖利率下跌， 3 個月期美債殖利率跌至 2.235%，高於 10 年期美債殖利率 (2.22%，2017 年 9 月以來新低)，兩者出現倒掛，引發經濟衰退疑慮。

在此同時，銀行股下挫，花旗 (C-US) 股價下跌 1.01%，美國銀行 (BAC-US)跌 0.86%，摩根大通 (JPM-US) 跌 0.43%。

美國總統川普週一表示，中國希望和美國達成貿易協議，但「我們還沒準備好」，美國可對中國商品「輕鬆且大幅度地提高關稅」；不過，在未來某個時間點，美中雙方絕對可以談成很棒的貿易協議，這是美方所期待的。

中國日前於世界貿易組織 (WTO) 市場准入委員會會議中，指控美國濫用 WTO 國家安全例外條款 (national security exception)，恐對全球貿易體系，造成負面影響，並呼籲美方，解除對中國企業的單方面制裁。

陸媒《人民日報》亦示警，美國生產的許多產品，高度倚賴中國稀土資源，中國是世界最大稀土生產、供應國，而美國對全球供應鏈的深度依賴，是不爭的事實，「奉勸美方不要低估中方維護自身發展權益的能力，勿謂言之不預。」

美國財政部週二向國會提交半年度報告，對 21 個主要貿易夥伴的匯率政策進行評估，包括中國、德國、愛爾蘭、義大利、日本、南韓、馬來西亞、新加坡，以及越南等 9 個國家，被認為須密切關注，但該報告並未將任何一個貿易夥伴，列為匯率操縱國。