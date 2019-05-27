批美國在貿易談判中提出蠻橫要求 陸媒：試圖侵犯中國經濟主權

美中貿易談判陷入僵局，前景未明；中國官媒新華社日前刊出一篇評論，稱美國在談判過程中，提出限制中國國營企業發展等多項蠻橫要求，試圖透過此行徑，侵犯中國經濟主權。

評論寫道，美國政府發動貿易戰，使全球經濟前景，面臨越來越多的不確定性，在經濟環境惡化的情況下，部分國家將不得不採取寬鬆貨幣政策，刺激經濟成長，但在此同時，全球債務將隨之增加，導致金融風險攀升。

評論稱，美國是當今國際經濟秩序和多邊貿易體制的主要創立者，如今，美國卻成為破壞國際經濟秩序、損害多邊貿易體制、擾亂世界經濟治理體系的主要因素。

評論指出，美國以「貿易失衡」為由，發動貿易戰，但事實上，造成美國貿易逆差的原因，是「消費太多、儲蓄不足」等結構性問題；如果美國不解決自身問題，卻對中國或其他國家的商品加徵關稅，結果只會適得其反。

評論痛批，在貿易談判過程中，美國向中國提出限制國營企業發展等多項蠻橫要求，「這超出了貿易談判的領域和範疇，觸及了中國的基本經濟制度」，試圖侵犯中國的經濟主權。

評論認為，美國政府反覆無常、唯利是圖的特徵，在中美貿易談判中暴露無遺，其製造的種種不確定性，嚴重擾亂了全球市場。

中國外交部發言人陸慷今 (27) 日表示，中方始終認為，國家之間的任何分歧，都應該透過協商、談判等方式解決。

陸慷強調，中美之間的貿易磋商，必須立基於相互尊重、平等互利的原則之上。