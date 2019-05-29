【華冠投顧】特定大咖持續吸納外資砍出籌碼 空方仍控盤 多方已埋反擊火種

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「台股下檔多頭阻跌意圖明顯，但現階段還在空方架構下，仍需見到大盤走出轉折型態或 "破底翻" 走勢，多頭才能重掌優勢」。

中國官媒放話考慮限制稀土出口美國、美國外匯政策報告將中國列入匯率操縱觀察名單，昨夜美股四大指數同步殺尾翻黑，亞股跟進下跌，台股部分因為連日低檔防守買盤皆不弱，今日表現相對抗跌，大盤創低下測半年線後隨即縮腳，終場收斂跌幅 - 10 點，OTC 指數 - 0.37%。

目前台股空方控盤態勢沒變，不過摜殺力量也有在減弱，這點從今天大盤於利空背景下呈現低量且相對國際盤抗跌可以得知。此外，波段跌勢較深的個股如《2317 鴻海》、《8046 南電》、《3105 穩懋》、《3037 欣興》、《3406 玉晶光》... 等弱勢股，於破低後紛紛由黑翻紅，開始有較強買盤願意進場拉抬。

再者，5/14 迄今外資賣超 1057 億，大盤卻僅下跌約 200 多點，顯見低檔有特定買盤不斷接走外資倒出來的籌碼，一但利空趨緩，這批大咖自然會有反擊動機，搭配 KD 與 RSI... 等技術指標開始出現底背離訊號，大盤就有機會見到Ｋ棒轉折型態甚至 "破底翻" 走勢。

明天 (5/30) 為摩台期結算日，時間波將開始進入有利多方做反擊的時間，可密切觀察盤面動作，關鍵時刻別打瞌睡。

＜操作策略＞

本月上旬昇楷之操作策略成功避開台股急跌段，並自中旬開始鎖定潛力股布局，主要著重在『運動大聯盟』、生技... 等族群以及單兵突破股。

今天『運動大聯盟』的《1477 聚陽、4401 東隆興、9802 鈺齊 - KY、9938 百和… 等》都有逆勢表現，本月中旬送給大家的【安打安打全壘打】當中具備高現金殖利率之《日正當中》漲幅近 5%、《特立獨行》逆勢轉強，私房菜《(屠龍刀)3083 網龍》亦逆勢衝高 3.7%，整體表現仍強。

雖然現階段佈局個股多仍守住強勢整理姿態甚至逆勢強攻，但要重申的是，台股還在空方架構下，一旦跌破預設之移動停損停利點，仍會執行 "無論賺賠都先出場" 之操作紀律。反之，假若大盤走出轉折甚至 "破底翻" 型態，操作上則將趁機擴大多頭部位。

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，推出新晶片的 AMD 股價大漲，相關概念股《5269 祥碩》、《3653 健策》帶量急漲；跌深反彈的電子股有《6456 GIS-KY》、《8046 南電》、《6153 嘉聯益》、《3189 景碩》、《6285 啟碁》... 等；強勢創高股則有《6143 振曜》、《1736 喬山》... 等；上週利空不斷的被動元件龍頭《2327 國巨》今日領先大盤突破五日線和十日線，若《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》能夠跟進重上五月中下旬之整理平台，三巨頭便算打出 "破底翻" 型態，整個族群也有轉強機會。

弱勢股方面，《8215 明基材》、《2408 南亞科》、《3532 台勝科》、《5425 台半》... 等持續帶量破低，為現階段最弱勢之個股。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。