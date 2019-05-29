台股盤後－權值雙王領跌內資力撐 量縮震盪半年線失而復得

台股今 (29) 日受美股走跌影響，盤中權值三王領跌，一度失守半年線 10251 點，所幸台積電、大立光跌幅收斂，鴻海黑翻紅，帶動大盤重回平盤，終場下跌 10.53 點、收在 10301.78 點，成功守住半年線，但因市場追價意願仍低，成交量萎縮至 933 億元。

美中貿易衝突升溫，美股持續下挫，主要亞股今日淪外資提款機，日、韓、港股跟著臉綠，台股今天同樣難逃外資賣壓，左右盤勢的權值三王早盤股價表現疲弱，所幸盤中買盤拉抬跌幅收斂。

受到華為風暴陰影籠罩，台積電、大立光成賣盤砍殺重心，台積電盤中股價一度下探至 227 元跌至波段新低，盤中靠買盤拉抬，跌幅緩步收斂回平盤，股價收在 229.5 元；大立光盤中重挫 3% 以上，股價一度探低來到 3580 元，隨後跌幅也收斂股價收 3615 元。

權值三王中僅鴻海收紅，早盤一度面臨 70 元保衛戰，盤中由黑翻紅股價回神上漲 1.4%，終場收在 72.2 元。

權值三王跌幅收斂，也帶領電子族群重啟漲勢，京元電與 GIS-KY 大漲逾 4%、嘉聯益有 3% 以上漲幅，穩懋、TPK-KY、嘉聯益、景碩、欣興、聚積也有 2% 以上的漲幅。

值得注意的是，美中貿易戰引發特殊族群成資金追逐標的，稀土概念股在買盤挹注下，中釉大漲逾 6%、佳龍也有 4% 以上漲幅；比特幣概念股中的智原、微星今天也有買單敲進，帶動股價上漲。

展望後市，施羅德投信表示，貿易戰緩和，將成資金是否回流的關鍵，儘管目前市場觀望，但如果 6 月談判達成一、兩樣共識，市場可能就會放大解讀，短線建議謹慎以對，資金選擇停泊防禦型、內需型、或高殖利率股票，靜待接下來雙方進一步談判的可能發展。