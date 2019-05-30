台股盤前─美股不美而且台股難抬 現在最要留意這個指標

在美中貿易衝突、美國制裁華為等事件高度不確定性，並且可能波及蘋果產品的銷售，加上今晨收盤的美股三大指數收黑影響，證券分析師張陳浩指出，外資不斷賣超台股匯出資金同時，台幣也急貶，目前最要留意的匯率何時止跌、外資匯入的反攻信號。

同時，在華為、蘋果電子股不確定性大增之下，包括台積電 (2330-TW)﹕大立光 (3008-TW) 都遭外資券商調降目標之際，證券分析師黃漢成也建議，投資人目前持股應以降到 3-5 成為宜。目前的投資人對台股的介入，應針對內需、傳產類股比重加高，台股大盤今天將測試半年線支撐力道。

依今晨收盤的美股收盤數據來看，在美中貿易戰爭已形成雙方的持久戰、全球經濟衰退隱憂不斷、投資人避險情緒濃厚、殖利率曲線倒掛持續，美股三大指數同步收黑，賽普拉斯半導體股價飆高，激勵費半指數小幅收漲。

收盤美股道瓊指數下跌 221.36 點，或 0.87%，收 25126.41 點。那斯達克指數下跌 60.04 點，或 0.79%，收 7547.31 點。標普 500 指數下跌 19.37 點，或 0.69%，收 2783.02 點。費城半導體指數上漲 5.27 點，或 0.41%，收 1305.57 點。尖牙股 (FAANG) 全倒，蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.48%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.72%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.58%；臉書 (FB-US) 下跌 1.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.94%。

台股權值股王大立光 (3008-TW)、權值王台積電 (2330-TW) 雙雙遭外資看衰，小摩是繼里昂和瑞信證券之後，第 3 家砍價台積電的外資，且小摩、瑞信原本目標價都是 300 元，同步降到 270 元。野村對大立光的目標價則從 5500 元，降到 4,185 元，評等由「買進」降至「中立」。

不過，證券分析師張陳浩則指出，事實上大立光的股價走勢就日 K 線來看，還真的比集中市場加權股價指數在昨日破底的走勢來得強，也顯示大立光的進入跌深之後的股價緩步築底區，技術指標低檔背離的走勢之下，顯示可能出現反彈行情。

張陳浩指出，台股大盤指數日 K 線連日留下影線，但美中貿易衝突、美國制裁華為等對於市場產生的高度不確定性，台股恐難在此止跌，頂多也是出現跌深反彈的表現。