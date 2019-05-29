【華冠投顧】開低走高多頭硬挺 台股比預期更強勢

台股早盤受美股下挫影響，加權指數開盤後就跌破半年線，隨後特定買盤拉升台股。台幣走勢經歷過短暫回升後，貶勢於今天又再度啟動，朝 31.6 元關卡邁進。陸股短多持續進場，無視人民幣小幅貶值，上証漲 0.16%，深証跌 0.28%。基本上，陸股對於外在利空消息已經逐漸鈍化，甚至其官方還敢嗆美國稀土是戰略武器。台股外資今天賣超 60.5 億元，惟國家隊護盤基金進場點火，讓台股於結算日氣勢比日韓股市更強。OTC 收小黑 K 線 (鐵鎚線)，成交量較昨日更加縮手，盤面陷入無量整理，內資防守有餘拉抬不足。

台股三王再度遭受空襲，但是鴻海收盤卻沒有破底，多頭有力挺權值股。今天盤面的主留不明顯，多半是個股表現，多數股票都是防守關鍵價而已。急單與短單效應出現在被動元件，國巨 (2327) 與華新科 (2492) 都是多方點火的標的，端視明天能否續強。ABF 與 COF 還有 IC 晶片、面板關鍵零組件等都是近期中共國家戰略計畫要建立庫存的對象。業績在 6 月初就會由營收顯示出來，不是媒體渲染的那麼悲觀。

台股小幅下跌 10.53 點，成交量 933.76 億元，空方殺盤不帶量，表示大盤會出現一波小幅度的反彈。預估大盤將會去挑戰 10500 點，時間短且速度會很快，同時小型股的漲勢將會遠超過許多權值股，投資人必須眼明手快，切忌貪婪戀戰，設好停損停利最重要。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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