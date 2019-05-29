【華冠投顧】台股創新低，外資連16賣，政府護盤力守10300點

美股昨日開高走低收黑，亞股普遍下跌，台股今日開低再創新低 10227 點後，政府護盤進場，指數震盪走高，終場跌幅收斂僅下跌 10 點，10301 點作收，力守 10300 整數關卡，成交量 935 億元。

台股創新低，一度跌破半年線 10251 點最後重要支撐，政府護盤進場，力守 10300 點! 回顧大盤上周四大跌，最低來到 10289 點，上周五反彈 19 點，我們說: 大盤尚未好，周一漲 5 點說: 大盤一好三壞，還沒好，昨日跌 21 點，告訴大家大盤已經過三天努力，就是漲不動，僅僅力守 10300 點，但昨日離破底僅差 23 點而已，破底風險未除，仍應謹慎，資金控管，今日大盤指數又破底前低來到 10227 點，創 5 月份新低點，不過我們認為有機會在此準備醞釀反彈，大家沒有在 5 月份暴跌 870 點之後再悲觀的理由。現階段電子股有企圖醞釀跌深反彈，如受惠 AMD 的祥碩 (5269) 攻漲停，浩鑫 (2405)，中環(2323) 等跌深反攻漲停作收，其他錸德 (2349)，鈊象(3293)，仲琦(2419)，元太(8069)，健策(3653)，GIS-KY(6456)、敦陽(2480)、京元電子(2449)，智原(3035)，曜越(3540)、南電(8046) 等等大漲。

台幣貶，台股創新低，政府護盤，力守半年線及 10300 點，外資續賣台股 60.4 億元，連 16 賣，外資是否停手賣股為盤勢觀盤重點，也可從新台幣匯率觀察。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估